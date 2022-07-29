Оригинальное издание книги является исследовательским проектом Института Кеннана, созданного в 1974 году на базе Международного центра Вудро Вильсона.

Над каждый разделом книги совместно работали ученые из украинских, американских, британских и канадских университетов.

"Это реальная попытка представить историю объективно и разносторонне, – отметил Копыл. – Это, пожалуй, последнее историческое издание по состоянию на 24 февраля. Практически подведен итог целого исторического этапа. Дальше будет уже другая история – история борьбы и победы, история, которая пишется нашими военными на фронте, волонтерами и "работниками тыла".

Война России против Украины. Главное (обновляется)