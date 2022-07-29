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Книга From the Ukraine to Ukraine о 30-летней истории независимости Украины издана на украинском языке при поддержке K&K Group

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24 августа 2021 года Украина отметила 30-ю годовщину независимости
24 августа 2021 года Украина отметила 30-ю годовщину независимости
Фото: ЕРА

В Украине вышел украинский перевод книги From the Ukraine to Ukraine о 30-летней истории независимости Украины под названием "Очерки новейшей истории Украины, 1991–2021". Об этом в Facebook сообщили основатели K&K Group Александр Копыл и Игнат Коробко, поддержавшие проект.

Оригинальное издание книги является исследовательским проектом Института Кеннана, созданного в 1974 году на базе Международного центра Вудро Вильсона.

Над каждый разделом книги совместно работали ученые из украинских, американских, британских и канадских университетов.

"Это реальная попытка представить историю объективно и разносторонне, – отметил Копыл. – Это, пожалуй, последнее историческое издание по состоянию на 24 февраля. Практически подведен итог целого исторического этапа. Дальше будет уже другая история – история борьбы и победы, история, которая пишется нашими военными на фронте, волонтерами и "работниками тыла".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/oleksandr.kopyl/posts/pfbid0a2kb6FAZvGmhUsYzK4A6BoPTwbnwBPRbGDEvrmQEH1Zk7XDitcoRSmxCrFWSEFepl

Контекст:

24 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета УССР был принят акт о провозглашении независимости Украины.

На всеукраинском референдуме 1 декабря того же года решение о провозглашении независимости поддержали 90,32% украинцев. Явка составила 84,18%.

24 августа 2021 года Украина отметила 30-ю годовщину независимости.

Теги: Украина, День Независимости, независимость, история, война России против Украины
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