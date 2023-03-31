ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

"Книжный Арсенал" в этом году будет проходить 22–25 июня

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Книжный арсенал" ежегодный международный книжный фестиваль, основанный в 2011 году
"Книжный арсенал" – ежегодный международный книжный фестиваль, основанный в 2011 году
Фото: Книжковий Арсенал / Faebook

11-й Международный фестиваль "Книжный Арсенал" в этом году продлится с вечера 22 июня (официальное открытие) до 25 июня. Об этом 31 марта сообщили организаторы.

Структура "Книжного Арсенала" остается неизменной и будет состоять из двух элементов: программной части фестиваля и книжной ярмарки с соответствующими тематическими секциями. "Книжный Арсенал" будет проходить в левом крыле первого этажа Старого арсенала.

В этом году книжная ярмарка будет организована по-другому: учитывая очень неравные условия существования и работы участников издательского рынка в результате войны, невозможность организации их достойного равноценного представления в формате индивидуальных стендов и рискованность с точки зрения требований безопасности, операторами продажи книг на фестивале будут не отдельные издательства, а локальные киевские книжные магазины:

  • "Сенс" представит секцию "Нон-фикшен";
  • "Книжный Лев" – секцию "Художественная литература";
  • "Закапелок" – секции "Детская литература", "Комиксы и графические романы".

В пространстве ярмарки будет представлена подборка изданий, созданных ветеранами войны, участниками боевых действий, членами их семей, книги о войне, изданные после 2014 года.

Над программной частью "Книжного Арсенала" будут работать приглашенные кураторы. Около 50 отборных событий в рамках фокус-темы, основной литературной программы, программы для детей и подростков, перформативные, профессиональные события будут проходить на трех сценах.

Для безопасности участников ярмарки и программы событий в "Мистецькому арсеналі" доступно простое укрытие.

Контекст:

"Книжный арсенал" – ежегодный международный книжный фестиваль, основанный в 2011 году. Его отличительные особенности от других литературных фестивалей в Украине – это впервые опробованные на нем медийные форматы: публичные интервью, интеллектуальные дискуссии, экспериментальные литературно-музыкальные перформансы.

"Мистецький арсенал" – культурно-художественный и музейный комплекс в Киеве, созданный в 2006 году по инициативе президента Виктора Ющенко.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: литература, Украина, Мистецький арсенал, культура, фестиваль, книги, ярмарка, комикс, комиксы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
41-летняя Брежнева снялась в костюме, скрывающем живот и фигуру. Фото
41-летняя Брежнева снялась в костюме, скрывающем живот и фигуру. Фото
Галина ГРИШИНА
  Вкусный салат из запеченных овощей с пикантным соусом. Простой рецепт и быстрое приготовление
  Вкусный салат из запеченных овощей с пикантным соусом. Простой рецепт и быстрое приготовление
Галина ГРИШИНА
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму
Галина ГРИШИНА
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
Галина ГРИШИНА
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Галина ГРИШИНА
Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора
Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора
Галина ГРИШИНА
Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой
Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой
"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20
"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20
Галина ГРИШИНА
Как сохранить форму ленивых вареников. Лайфхак
Как сохранить форму ленивых вареников. Лайфхак
"Скорая помощь для всех мам". Tarabarova выпустила восемь песен для детей. Аудио
"Скорая помощь для всех мам". Tarabarova выпустила восемь песен для детей. Аудио
Галина ГРИШИНА
Актриса Безрук, проживающая в стране-агрессоре РФ, пожаловалась пропагандистскому изданию на своих коллег из Украины
Актриса Безрук, проживающая в стране-агрессоре РФ, пожаловалась пропагандистскому изданию на своих коллег из Украины
"Добавляет возраст и делает образ неряшливым". Модный эксперт рассказала, какая длина брюк не подходит для женщин старше 50 лет
"Добавляет возраст и делает образ неряшливым". Модный эксперт рассказала, какая длина брюк не подходит для женщин старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
Что можно посадить в апреле в открытый грунт
Что можно посадить в апреле в открытый грунт
Как с помощью маникюра визуально удлинить короткие ногти квадратной формы. Советы эксперта
Как с помощью маникюра визуально удлинить короткие ногти квадратной формы. Советы эксперта
Галина ГРИШИНА
Дорофеева надела ультрамини с разрезом спереди. Фото
Дорофеева надела ультрамини с разрезом спереди. Фото
"Коржи олицетворяют форму гор, а сахарная пудра снег". Как приготовить торт "Карпатка". Рецепт
"Коржи олицетворяют форму гор, а сахарная пудра – снег". Как приготовить торт "Карпатка". Рецепт
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление (112547)
2
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов (95376)
3
Вайкуле объяснила, почему пропагандистка Скабеева не смогла понять адресованную ей шутку Галкина (89339)
4
"Инфа – сотка". Каменских и Потап официально разводятся – блогеры (45646)
5
Как выглядят в одинаковом нижнем белье Мишина и Саша Бо. Фото (35422)
6
Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после (31692)
7
Dantes эмоционально заступился за Дорофееву на концерте в Варшаве: Вы встали обосрать мою бывшую? (29038)
8
"Умирает в зале по пять часов каждый день, чтобы так выглядеть". 33-летняя MamaRika восхитилась фигурой 53-летней Лопес (28733)
 
 
 
 