"Книжный Арсенал" в этом году будет проходить 22–25 июня

Структура "Книжного Арсенала" остается неизменной и будет состоять из двух элементов: программной части фестиваля и книжной ярмарки с соответствующими тематическими секциями. "Книжный Арсенал" будет проходить в левом крыле первого этажа Старого арсенала.

В этом году книжная ярмарка будет организована по-другому: учитывая очень неравные условия существования и работы участников издательского рынка в результате войны, невозможность организации их достойного равноценного представления в формате индивидуальных стендов и рискованность с точки зрения требований безопасности, операторами продажи книг на фестивале будут не отдельные издательства, а локальные киевские книжные магазины:

"Сенс" представит секцию "Нон-фикшен";

"Книжный Лев" – секцию "Художественная литература";

"Закапелок" – секции "Детская литература", "Комиксы и графические романы".

В пространстве ярмарки будет представлена подборка изданий, созданных ветеранами войны, участниками боевых действий, членами их семей, книги о войне, изданные после 2014 года.

Над программной частью "Книжного Арсенала" будут работать приглашенные кураторы. Около 50 отборных событий в рамках фокус-темы, основной литературной программы, программы для детей и подростков, перформативные, профессиональные события будут проходить на трех сценах.

Для безопасности участников ярмарки и программы событий в "Мистецькому арсеналі" доступно простое укрытие.