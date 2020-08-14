На "Книжном арсенале" выбрали самую красивую книгу

Международный фестиваль "Книжный Арсенал" назвал победителей всеукраинского конкурса "Лучший книжный дизайн". Церемония награждения из-за пандемии коронавируса впервые прошла в формате онлайн-трансляции.

Обладателем гран-при всеукраинского конкурса "Лучший книжный дизайн", организованного в рамках международного фестиваля "Книжный арсенал" в сотрудничестве с Goethe-Institut в Украине и при поддержке Франкфуртской книжной ярмарки и фонда Buchkunst, стало издание "ЗНАК. Украинские товарные знаки 1960–1980". Об этом сообщили на сайте "Мистецького арсенала" – организатора ежегодного проекта "Книжный арсенал".

Составителем и автором издания, в том числе дизайна, верстки и фотографий стал В, Н, А коллектив (Ульяна Быченкова, Ника Кудинова, Алена Соломадина). Издательство – IST Publishing. Издание также победило в номинации "Визуальная книга".

Также названы победители еще в четырех номинациях: книги для чтения, детская книга, утилитарная книга и эксперимент.

В номинации "Книга для чтения" победило издание "Креативность и другие фундаментализмы" Паскаля Гилена (издательство – IST Publishing, перевод Оксаны Елей).

В номинации "Детская книга" лучшим признано издание "Реакторы не взрываются. Краткая история Чернобыльской катастрофы" Екатерины Михалициной и Станислава Дворницкого (издательский дом "Портал").

В номинации "Утилитарная книга" победила серия переводов об истории и теории фотографии и искусства: "Бремя репрезентации: эссе о множественности фотографии и истории" Джона Теґґа, "Огонь желания: зарождение фотографии" Джеффри Бетчена (издательство "Родовид").

В номинации "Эксперимент" лучшей стала книга "Blindman" (издательство IST Publishing, авторы проекта – Владимир Гавриш, Андрей Беницкий, проект реализован при поддержке Украинского культурного фонда).

"Книжный арсенал" — ежегодный международный книжный фестиваль, основанный в 2011 г. Его отличительные особенности от других литературных фестивалей в Украине, – это впервые опробованные на нем медийные форматы: публичные интервью, интеллектуальные дискуссии, экспериментальные литературно-музыкальные перфомансы.

"Мистецький арсенал" — культурно-художественный и музейный комплекс в Киеве, созданный в 2006 г. по инициативе президента Виктора Ющенко.

В мае 2020 года должен был состояться юбилейный Х международный фестиваль "Книжный Арсенал", его темой организаторы заявили "ОПТИМИСТЫ СКЕПТИКИ". Куратором фокусной выступил литературовед, кандидат филологических наук Ростислав Семкив. Однако из-за пандемии коронавируса фестиваль перенесли на 2021 год.