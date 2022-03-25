"Критикой лучше не заниматься тем, кто убивает мирных людей". Джоан Роулинг ответила Путина, упомянувшему ее в своей речи

Как сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС, Путин назвал Россию жертвой западной культуры отмены, и в этом контексте упомянул Роулинг, которую, по его словам, "отменили поклонники гендерных свобод".

Роулинг отреагировала на слова Путина, назвав его убийцей мирных людей.

"Критикой западной культуры отмены лучше не заниматься тем, кто сейчас убивает мирных людей за их "преступное" сопротивление, или тем, кто отравляет и сажает в тюрьму своих оппонентов", – написала она, прикрепив к посту ссылку на статью об осужденном на девять лет колонии строго режима российском оппозиционере Алексее Навальном.

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 25, 2022





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