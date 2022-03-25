ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

"Критикой лучше не заниматься тем, кто убивает мирных людей". Джоан Роулинг ответила Путина, упомянувшему ее в своей речи

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Роулинг назвала Путина убийцей
Роулинг назвала Путина убийцей
Фото: ЕРА

Британская писательница Джоан Роулинг 25 марта в Twitter прокомментировала высказывание президента РФ Владимира Путина, упомянувшего ее в этот же день в своей речи во время встречи с российскими деятелями культуры.

Как сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС, Путин назвал Россию жертвой западной культуры отмены, и в этом контексте упомянул Роулинг, которую, по его словам, "отменили поклонники гендерных свобод". 

Роулинг отреагировала на слова Путина, назвав его убийцей мирных людей. 

"Критикой западной культуры отмены лучше не заниматься тем, кто сейчас убивает мирных людей за их "преступное" сопротивление, или тем, кто отравляет и сажает в тюрьму своих оппонентов", – написала она, прикрепив к посту ссылку на статью об осужденном на девять лет колонии строго режима российском оппозиционере Алексее Навальном. 


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Летом 2020 года в одном из твитов Роулинг скопировала статью под заголовком "Создание равноправного мира после COVID-19 для людей, которые менструируют" и пошутила, что в ее время таких людей называли женщинами. После этой публикации писательницу обвинили в трансфобии. В ответ Роулинг опубликовала новый твит, в котором конкретизировала свою точку зрения. "Если биологического пола не существует, то однополой любви тоже нет. Если пола не существует, то вся реальность, в которой живут женщины, стирается. Я знаю многих транслюдей и люблю их, но размытие концепции биологического пола отбирает у многих людей возможность осмысленно обсуждать свою жизнь. Я говорю правду, а не пытаюсь кого-то оскорбить", – написала она.

После нападения РФ на Украину многие зарубежные знаменитости отменили свои концерты в РФ, писатели отказались сотрудничать с издательствами, а работающие за рубежом российские артисты, которые поддержали войну, лишились работы

Теги: Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный, Джоан Роулинг, война России против Украины, писатель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы взвесили "за" и "против" и решили, что поедем". Анатолий Анатолич сообщил, что вывез семью во Францию
"Мы взвесили "за" и "против" и решили, что поедем". Анатолий Анатолич сообщил, что вывез семью во Францию
Michelle Andrade рассказала, как в день нападения РФ на Украину оказалась в Португалии
Michelle Andrade рассказала, как в день нападения РФ на Украину оказалась в Португалии
Данилко рассказал, почему отказался от роли судьи в нацотборе на "Евровидение 2022"
Данилко рассказал, почему отказался от роли судьи в нацотборе на "Евровидение 2022"
"Этот стресс я все время заедаю". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях показала, как поправилась за месяц войны
"Этот стресс я все время заедаю". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях показала, как поправилась за месяц войны
"Я так поражена увидеть тысячи заявок от людей, которые готовы приютить детей". Жена Комарова стала волонтером в социальной службе
"Я так поражена увидеть тысячи заявок от людей, которые готовы приютить детей". Жена Комарова стала волонтером в социальной службе
Чичваркин, Гребенщиков, Земфира и Литвинова. Oxxxymiron выступил в Лондоне с антивоенным концертом
Чичваркин, Гребенщиков, Земфира и Литвинова. Oxxxymiron выступил в Лондоне с антивоенным концертом
"Не могу привыкнуть к тишине, к тому, что здесь жизнь идет в обычном режиме". MamaRika рассказала, как оказалась с семимесячным сыном в Польше
"Не могу привыкнуть к тишине, к тому, что здесь жизнь идет в обычном режиме". MamaRika рассказала, как оказалась с семимесячным сыном в Польше
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Арестовича. Видео
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Арестовича. Видео
Данилко: Зеленский перестал хотеть нравиться. Если вначале у него было актерское начало, то теперь он настоящий
Данилко: Зеленский перестал хотеть нравиться. Если вначале у него было актерское начало, то теперь он настоящий
Звезда фильмов о Гарри Поттере купил созданную Усиком футболку из лимитированной серии в поддержку Украины. Фото
Звезда фильмов о Гарри Поттере купил созданную Усиком футболку из лимитированной серии в поддержку Украины. Фото
"Смотрю и не могу остановиться". Солистка Vivienne Mort подобрала музыку для знаменитого выступления Данилко в образе балерины. Видео
"Смотрю и не могу остановиться". Солистка Vivienne Mort подобрала музыку для знаменитого выступления Данилко в образе балерины. Видео
"Ждем победы". Жена Джеджулы заявила, что спустя 24 дня "скитаний по Европе" возвращается в Украину
"Ждем победы". Жена Джеджулы заявила, что спустя 24 дня "скитаний по Европе" возвращается в Украину
Актер Цимбалюк: Месяц войны. Люди, это 100% геноцид украинского населения
Актер Цимбалюк: Месяц войны. Люди, это 100% геноцид украинского населения
"Закрывать животных в доме и уезжать – это очень странное решение". Суровцев рассказал, как вывозит из Ирпеня оставленных хозяевами котов
"Закрывать животных в доме и уезжать – это очень странное решение". Суровцев рассказал, как вывозит из Ирпеня оставленных хозяевами котов
"Происходящее – это геноцид, огромная трагедия". Макацария осудил нападение РФ на Украину
"Происходящее – это геноцид, огромная трагедия". Макацария осудил нападение РФ на Украину
"Россияне, настоящие ваши родители – Вова Х...йло и патриарх Гундяев". Вертинский записал для населения РФ предпасхальное пожелание
"Россияне, настоящие ваши родители – Вова Х...йло и патриарх Гундяев". Вертинский записал для населения РФ предпасхальное пожелание
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Данилко: Зеленский перестал хотеть нравиться. Если вначале у него было актерское начало, то теперь он настоящий (32962)
2
Астафьева: Очень много друзей уехали и даже не предложили поехать. Это очень больно (21254)
3
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича (20740)
4
"Россияне, настоящие ваши родители – Вова Х...йло и патриарх Гундяев". Вертинский записал для населения РФ предпасхальное пожелание (14084)
5
"Мы чужие на просторах Европы. Нам нужен наш дом, и мы его отстоим". Каминская рассказала о жизни своей семьи в Нидерландах (10688)
6
"Ждем победы". Жена Джеджулы заявила, что спустя 24 дня "скитаний по Европе" возвращается в Украину (10684)
7
"Сволочи". Никитюк показала фото автобуса из тревел-шоу "Le Маршрутка" после обстрела российскими оккупантами (8870)
8
Клопотенко: Гимн Украины – пророчество, которое сбывается прямо сейчас. И мы с вами являемся его свидетелями (7902)
 
 
 
 