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Легенда научной фантастики – снова на большом экране. Обзор фильма "Дюна"

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Премьера "Дюны" в Украине состоится 16 сентября
Премьера "Дюны" в Украине состоится 16 сентября
Фото: dunemovie / Instagram

16 сентября в украинский прокат выходит лента "Дюна" – экранизация одноименного научно-фантастического романа Фрэнка Герберта 1965 года. Режиссеру Дени Вильневу досталась непростая задача – показать на экране масштабный и детализированный мир и при этом не скатиться в узконаправленое кино для избранных. Ответ на вопрос, удалось ли ему это, – в рецензии издания "ГОРДОН".

Фильму пророчили звание главной ленты года еще задолго до премьеры на Венецианском кинофестивале в начале сентября. И это не удивительно, ведь его первоисточник – классика мировой фантастики, значение которой признавали и соавтор "Космической Одиссеи" Артур Кларк, и один из крупнейших писателей-фантастов Роберт Хайнлайн.

Вместе с тем при всей значимости романа его экранизации трудно назвать успешными. Масштабный проект чилийца Алехандро Ходоровски, в котором должны были принять участие Сальвадор Дали, Орсон Уэллс (режиссер "Гражданина Кейна"), Мик Джаггер, Дэвид Кэррадайн и Pink Floyd, так никогда и не воплотился в жизнь. Лента Дэвида Линча стала самой "нелинчевской" в его фильмографии, провалилась в прокате и была раскритикована как фанатами романа, так и кинокритиками. Ее даже называли "разочарованием и худшим фильмом года", а сам Линч в итоге просил убрать его имя из титров. Не обрел успеха и мини-сериал 2000-го года.

Ввиду такого бэкграунда на плечи режиссера Дени Вильнева, известного по картинам "Прибытие" и "Бегущий по лезвию 2049", легла тяжелая ноша – не искажая сути романа, познакомить зрителей с огромным, многослойным и сложным миром Герберта. И чтобы сделать это в полном объеме, он решил разделить произведение на две части – именно экранизацию первой из них и смогут увидеть зрители в этом году.

Фото: dunemovie / Instagram
Фото: dunemovie / Instagram

Сюжет ленты построен вокруг отношений двух крупных домов в далеком 10 191 году. 80 лет семейство Харконненов царило на пустынной планете Арракис, где добывало так называемую пряность (спайс). Это вещество продлевает жизнь, усиливает способности человека и используется пилотами для навигации в космосе. Без него фактически невозможны космические путешествия, что делает пряность самым ценным ресурсом во Вселенной.

Однако по воле императора Харконненов отстраняют от власти на Арракисе, а на их место приходит дом Атридов. Их дальнейшее противостояние и многочисленные дворцовые интриги и станут одной из центральных тем ленты.

Главный герой "Дюны" – наследник дома Атридов Пол (Тимоти Шаламе). Он – классический избранный со всем стандартным набором качеств. Пол превосходный боец, владеет неимоверной магической силой, а народ Арракиса считает его мессией. Современному зрителю, смотревшему "Матрицу" и "Властелина колец", его образ может показаться вторичным – очень-очень особенный мальчик, который должен спасти мир. Однако его сюжетная линия куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Пол должен пройти путь от испуганного подростка до настоящего лидера, возглавившего священную войну. И миловидный Шаламе, в котором порой проскальзывает скрытая сила и мрачность, как нельзя подходит для этой роли.

Фото: dunemovie / Instagram
Фото: dunemovie / Instagram

В целом актеры в "Дюне" подобраны весьма умело. Джессика Фергюсон – обворожительная и одновременно пугающая в роли матери Пола и могущественной ведьмы из культа "Бене Гессерит". Джош Бролин, ставший военачальником и наставником избранного, харизматичен. Персонаж Джейсона Момоа – классический герой для разрядки и перерыва от тягучего пафоса. Огорчает разве что роль Зендаи – ее персонаж, кажущийся таким важным в трейлерах, имеет минимум экранного времени и практически не раскрыт. Это должно измениться в следующей ленте.

Что касается сюжета в целом, то авторам удалось познакомить не читавших оригинал зрителей с миром "Дюны", при этом оставляя небольшие пасхалки для фанатов книги. В нем хватает зрелищного экшена, хотя основное повествование размеренное и неспешное. Хронометраж в 2,5 часа дает о себе знать, лента не держит зрителя в напряжении все это время, но и не заставляет устало посматривать на часы. А из-за того, что это лишь первая часть дилогии, финал фактически является открытым.

Во многом сюжет упрощен. Мало сказано о способностях ведьм из "Бене Гессерит" и их влиянии на судьбу Пола, почти нет подробностей о ментатах (героях с черной отметиной на губах, "людях-компьютерах"). Также в первой части вообще не появляются некоторые значимые персонажи из книги, например Фейд-Раута. Однако это скорее плюс, чем минус: лента и без того перенасыщена героями и сюжетными линиями. Шаг право, шаг влево – и ее бы уже невозможно было смотреть без ознакомления с первоисточником.

Фото: dunemovie / Instagram
Фото: dunemovie / Instagram

Отдельно стоит похвалить визуальный ряд картины: атмосферные постройки, вертолеты, похожие на стрекоз, пугающие гигантские черви (фанаты "Дрожи земли" порадуются) и космические корабли. Авторы невероятно внимательны к деталям, из-за чего не возникает абсолютно никаких сомнений в реальности происходящего на экране. Особенно поражает огромная, уходящая за горизонт, пустыня Арракиса. Бескрайние пески, полные невероятных опасностей, но при этом обворожительно прекрасные, передают основное настроение картины.

Фильм обязательно нужно смотреть именно на большом экране. Вильнев был абсолютно прав, выступая против показа на стриминговых сервисах, так как домашний просмотр не способен в полной мере передать эпичность и размах.

На данный момент это – самая удачная экранизация творения Герберта. Не без недостатков, но вполне справившаяся со своей главной задачей – познакомить современного зрителя с миром и не отпугнуть масштабом и запутанностью происходящего. Смотреть "Дюну" однозначно надо, если для вас важно понимать, куда движется современный кинематограф в области фантастики.

ВИДЕО
Видео: Warner Bros. Pictures Ukraine / YouTube
Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: кино, фильм, Дени Вильнев, Зендая, Тимоти Шаламе
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