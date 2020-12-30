Лузина: Украинский Новый год – с 13-го на 14 января. 1 января не имеет никакого отношения к волшебству

Лузина: Вся наша обрядность привязана к дням Василя и Маланки, просто мы о ней благополучно забыли Фото: Lada Luzina / Facebook

Украинская писательница, журналистка Лада Лузина, которая много лет изучала украинские традиции, рассказала в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что на самом деле украинцы должны праздновать наступление нового года не в ночь на 1 января, а в ночь на 14 января.

"В ночь с 31 декабря на 1 января можно делать все что угодно. Потому что это абсолютно светская дата. За столетия эти так называемые волшебные праздники столько раз сместились, что то, что мы [обычно] празднуем, не имеет никакого отношения к волшебству, и это радостная новость. Можете напиваться, падать мордой в салат, вешаться на шею чужим мужьям, можете своим – зависит от настроения, но никакого значения это не имеет. Впереди у нас целых 12 волшебных дней, когда вы уже опохмелитесь, с 6-го по 19 января, когда волшевать непереволшевать", – отметила Лузина.

Она рассказала, что много интересного о новогодних праздниках почерпнула из книги украинского этнографа Александра Курочкина "Украинские новогодние обряды: Коза и Маланка", в частности, о значении старого Нового года в украинской традиции.

"Я никогда не любила старый Новый год. Я не понимала, в чем смысл праздника, он не веселый, подарки не дарят, вкусности не готовят – какой-то депресняк. И буквально второй год я открыла его для себя как украинский Новый год. Потому что вся наша обрядовость привязана к дням Василя и Маланки, просто мы о ней благополучно забыли. Если вы хотите, чтобы новый год был богатым, то дни богатства у нас – Василя и Маланки. В этом году я издала календарь от Лады Лузиной, где расписаны все дни волшебства. И главными как раз выделены 13-е и 14 января. Это наш Новый год – с 13-го на 14 января. 13 января – Маланки, 14-го – Василя. Многие украинские этнографы считают, что эти двое святых заняли место наших древних богов Макоши и Велеса", – сказала Лузина.

В эти дни, по ее словам, нужно накрывать очень сытный стол.

"Именно в тот день на стол надо поставить как можно больше блюд, и не постных, как на Рождество, а скоромных – колбасок, вареников с мясом и тому подобного. Чем больше поставишь, тем больше богатства в следующем году придет. Если мало блюд – деньги посыпьте на стол. Ну, чтобы прибыло", – посоветовала писательница.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Традиционно в Украине наступление нового года празднуют в ночь с 31 декабря на 1 января. 1 января – официальный выходной в стране. Также выходной 7 января, когда христиане восточного обряда отмечают Рождество Христово.