"Мальчику поменяли имя и фамилию". Жолдак впервые рассказал о своем старшем сыне

Жолдак: В следующий приезд я хочу со своим сыном старшим увидеться. Мы встретимся. Обязательно Скриншот: Факти ICTV / YouTube

У Жолдака пятеро детей: Панас, который родился в первом браке, Ян и Адам, которые родились в браке с актрисой Викторией Спесивцевой, и Ромео и Эва, которые родились в браке с нынешней супругой, гражданкой Румынии Йоаной.

"Панас – сын от моей первой любви, одноклассницы Ларисы. Он живет в Киеве, но ему поменяли имя и фамилию. [Кто поменял?] Жена моя первая, когда мы расстались. Видно, я нанес такой удар", – сказал Жолдак.

Он рассказал, что с матерью Панаса расстался, когда тому было семь лет, и с тех пор они с ребенком не общались.

Журналистка спросила, почему так произошло.

"Это долго объяснять... – сказал режиссер. – В следующий приезд я хочу со своим сыном старшим увидеться. Мы встретимся. Обязательно. Мальчику поменяли имя, фамилию, понимаешь? А я тогда был такой, очень резкий, понимаешь? Уходя – уходи, знаешь?"

Бацман возразила, что отношения родителей не должны влиять на их отношения с детьми.

"Это ты говоришь с точки зрения учебника", – сказал Жолдак.

Журналистка спросила, следит ли он за судьбой сына и знает ли, чем тот занимается.

"Разведка моя работает, конечно. Кое-что я знаю. Но давай сейчас не углубляться в этот вопрос. Я тебе и так сказал это первой", – ответил режиссер.

Интервью с Жолдаком выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00