"Мальчику поменяли имя и фамилию". Жолдак впервые рассказал о своем старшем сыне

У Жолдака пятеро детей: Панас, который родился в первом браке, Ян и Адам, которые родились в браке с актрисой Викторией Спесивцевой, и Ромео и Эва, которые родились в браке с нынешней супругой, гражданкой Румынии Йоаной.
"Панас – сын от моей первой любви, одноклассницы Ларисы. Он живет в Киеве, но ему поменяли имя и фамилию. [Кто поменял?] Жена моя первая, когда мы расстались. Видно, я нанес такой удар", – сказал Жолдак.
Он рассказал, что с матерью Панаса расстался, когда тому было семь лет, и с тех пор они с ребенком не общались.
Журналистка спросила, почему так произошло.
"Это долго объяснять... – сказал режиссер. – В следующий приезд я хочу со своим сыном старшим увидеться. Мы встретимся. Обязательно. Мальчику поменяли имя, фамилию, понимаешь? А я тогда был такой, очень резкий, понимаешь? Уходя – уходи, знаешь?"
Бацман возразила, что отношения родителей не должны влиять на их отношения с детьми.
"Это ты говоришь с точки зрения учебника", – сказал Жолдак.
Журналистка спросила, следит ли он за судьбой сына и знает ли, чем тот занимается.
"Разведка моя работает, конечно. Кое-что я знаю. Но давай сейчас не углубляться в этот вопрос. Я тебе и так сказал это первой", – ответил режиссер.
Интервью с Жолдаком выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00
Жолдак родился в 1962 году в Киеве. Происходит из знаменитой театральной династии Тобилевичей-Тарковских. Он является праправнуком украинского драматурга Ивана Карпенко-Карого. Учился в Киевском государственном институте искусств им. Ивана Карпенко-Карого и Государственном институте театрального искусства в Москве.
В 2002–2005 годах был художественным руководителем и режиссером Харьковского драматического театра им. Тараса Шевченко. Из театра ушел после конфликта с руководством Харьковской области, которое было против постановки спектакля "Ромео и Джульетта".
С 2005 года живет в Германии. Сейчас ставит спектакли во многих европейских театрах.
Жолдак является одним из самых известных украинских театральных режиссеров в мире. В 2004 году режиссер получил премию ЮНЕСКО в области исполнительского искусства.