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"Мальчику поменяли имя и фамилию". Жолдак впервые рассказал о своем старшем сыне

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Жолдак: В следующий приезд я хочу со своим сыном старшим увидеться. Мы встретимся. Обязательно
Жолдак: В следующий приезд я хочу со своим сыном старшим увидеться. Мы встретимся. Обязательно
Скриншот: Факти ICTV / YouTube

Украинский театральный режиссер Андрей Жолдак, который сейчас живет в Германии и работает в разных европейских театрах, рассказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что не общается со своим старшим сыном Панасом.

У Жолдака пятеро детей: Панас, который родился в первом браке, Ян и Адам, которые родились в браке с актрисой Викторией Спесивцевой, и Ромео и Эва, которые родились в браке с нынешней супругой, гражданкой Румынии Йоаной. 

"Панас – сын от моей первой любви, одноклассницы Ларисы. Он живет в Киеве, но ему поменяли имя и фамилию. [Кто поменял?] Жена моя первая, когда мы расстались. Видно, я нанес такой удар", – сказал Жолдак.

Он рассказал, что с матерью Панаса расстался, когда тому было семь лет, и с тех пор они с ребенком не общались. 

Журналистка спросила, почему так произошло. 

"Это долго объяснять... – сказал режиссер. – В следующий приезд я хочу со своим сыном старшим увидеться. Мы встретимся. Обязательно. Мальчику поменяли имя, фамилию, понимаешь? А я тогда был такой, очень резкий, понимаешь? Уходя – уходи, знаешь?"

Бацман возразила, что отношения родителей не должны влиять на их отношения с детьми.

"Это ты говоришь с точки зрения учебника", – сказал Жолдак. 

Журналистка спросила, следит ли он за судьбой сына и знает ли, чем тот занимается.

"Разведка моя работает, конечно. Кое-что я знаю. Но давай сейчас не углубляться в этот вопрос. Я тебе и так сказал это первой", – ответил режиссер. 

Интервью с Жолдаком выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Жолдак родился в 1962 году в Киеве. Происходит из знаменитой театральной династии Тобилевичей-Тарковских. Он является праправнуком украинского драматурга Ивана Карпенко-Карого. Учился в Киевском государственном институте искусств им. Ивана Карпенко-Карого и Государственном институте театрального искусства в Москве. 

В 2002–2005 годах был художественным руководителем и режиссером Харьковского драматического театра им. Тараса Шевченко. Из театра ушел после конфликта с руководством Харьковской области, которое было против постановки спектакля "Ромео и Джульетта". 

С 2005 года живет в Германии. Сейчас ставит спектакли во многих европейских театрах. 

Жолдак является одним из самых известных украинских театральных режиссеров в мире. В 2004 году режиссер получил премию ЮНЕСКО в области исполнительского искусства.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: театр, Алеся Бацман, семья, Андрей Жолдак
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