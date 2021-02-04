Мэр Мариуполя заявил, что город становится культурной столицей и витриной возрожденного Донбасса

Мариуполь стал первым победителем программы Украинского культурного фонда "Культурная столица Украины" в номинации "Большая культурная столица Украины".

В этом году в городе запланировано 11 культурных проектов Фото: mariupolrada.gov.ua

4 февраля в Киеве городской голова Мариуполя Вадим Бойченко представил проект культурных инициатив "Диалог на языке искусства". Город стал победителем программы Украинского культурного фонда "Культурная столица Украины" в номинации "Большая культурная столица Украины", Славутич получил статус "Малая культурная столица", пишет "Укринформ".

"Еще пять лет назад сложно было представить Мариуполь как культурную столицу. За пять лет мы прошли большой путь, преодолели массу вызовов и вместе смогли достичь желаемой цели – стать витриной возрожденного украинского Донбасса. Этот путь развития мы не смогли бы пройти, если бы не было главного компонента – диалога. Диалога с общиной, с международными партнерами, с жителями других городов и стран. Культура – это ключевой инструмент объединения. И сегодня через искусство мы ведем диалог мира, развития и единства", – цитирует мэра сайт Мариупольского горсовета.

Партнером программы выступает группа "Метинвест".

В этом году в городе запланировано 11 культурных проектов. Среди них – открытый музейный фестиваль "Ночь музеев", проект "Дорога домой" – перформанс планируется провести на трассе Мариуполь – Донецк, марафон международных резиденций, участие в нем примут известные украинские и европейские режиссеры и художники.

Ключевыми музыкальными событиями станут MRLP City Festival и фестиваль классической музыки Mariupol Classic, отметили в пресс-службе горсовета.

Украинский культурный фонд с 2019 года реализует программу "Культурная столица Украины". Ее цель – стимулировать чувство принадлежности членов территориальных общин к общему культурному пространству, а также развивать культурный туризм и поддержку местных культурных инициатив.