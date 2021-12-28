Netflix ответил на возмущение по поводу неприемлемого изображения украинки в сериале "Эмили в Париже"

"Ответ Netflix на мое письмо относительно образа украинки в сериале "Эмили в Париже" достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об озабоченности украинских зрителей изображением украинки услышали. Договорились, что в 2022 году будем в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи", – сказал чиновник.

Ткаченко считает, что, хотя такое некорректное изображение украинки в сериале является художественным образом, украинцы все же имеют право возмутиться.

"Такая активная общественная позиция будет точно способствовать тому, чтобы при дальнейшем показе персонажей украинской национальности в будущих съемках Netflix было учтено отношение украинцев", – говорит министр.