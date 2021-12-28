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КУЛЬТУРА

Netflix ответил на возмущение по поводу неприемлемого изображения украинки в сериале "Эмили в Париже"

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Героиню-украинку из Киева зовут Петра (слева)
Героиню-украинку из Киева зовут Петра (слева)
Скриншот: netflix.com

Стриминговый сервис Netflix ответил украинскому министру культуры Александру Ткаченко по поводу неприемлемого изображения украинки в сериале "Эмили в Париже". Об этом министр сообщил dev.ua.

"Ответ Netflix на мое письмо относительно образа украинки в сериале "Эмили в Париже" достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об озабоченности украинских зрителей изображением украинки услышали. Договорились, что в 2022 году будем в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи", – сказал чиновник.

Ткаченко считает, что, хотя такое некорректное изображение украинки в сериале является художественным образом, украинцы все же имеют право возмутиться.

"Такая активная общественная позиция будет точно способствовать тому, чтобы при дальнейшем показе персонажей украинской национальности в будущих съемках Netflix было учтено отношение украинцев", – говорит министр.

Контекст:

22 декабря на стриминговом сервисе Netflix вышел второй сезон сериала "Эмили в Париже", в котором появился новый персонаж – украинка по имени Петра, приехавшая в Париж из Киева. Главная героиня сериала Эмили знакомится с ней на курсах французского языка, девушки отправляются на прогулку.

В сериале есть момент, когда Петра учит главную героиню Эмили красть одежду из дорогого магазина, после чего они выбегают из бутика под крики Петры "Тікай!". После этого главная героиня – американка – стыдит украинку, говоря, что вещи нужно вернуть, на что Петра отвечает: "Не могу, меня же депортируют".

Этот персонаж возмутил как украинских пользователей сети, так и Ткаченко. Министр назвал неприемлемым карикатурный образ украинки в сериале.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Александр Ткаченко, сериал, Netflix, украинки, критика
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