Netflix ответил на возмущение по поводу неприемлемого изображения украинки в сериале "Эмили в Париже"

"Ответ Netflix на мое письмо относительно образа украинки в сериале "Эмили в Париже" достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об озабоченности украинских зрителей изображением украинки услышали. Договорились, что в 2022 году будем в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи", – сказал чиновник.
Ткаченко считает, что, хотя такое некорректное изображение украинки в сериале является художественным образом, украинцы все же имеют право возмутиться.
"Такая активная общественная позиция будет точно способствовать тому, чтобы при дальнейшем показе персонажей украинской национальности в будущих съемках Netflix было учтено отношение украинцев", – говорит министр.
22 декабря на стриминговом сервисе Netflix вышел второй сезон сериала "Эмили в Париже", в котором появился новый персонаж – украинка по имени Петра, приехавшая в Париж из Киева. Главная героиня сериала Эмили знакомится с ней на курсах французского языка, девушки отправляются на прогулку.
В сериале есть момент, когда Петра учит главную героиню Эмили красть одежду из дорогого магазина, после чего они выбегают из бутика под крики Петры "Тікай!". После этого главная героиня – американка – стыдит украинку, говоря, что вещи нужно вернуть, на что Петра отвечает: "Не могу, меня же депортируют".
Этот персонаж возмутил как украинских пользователей сети, так и Ткаченко. Министр назвал неприемлемым карикатурный образ украинки в сериале.