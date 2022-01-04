Отец Цоя: У меня дома была старенькая гитара – я бренчал. Потом Витька подрос и тоже начал бренчать. Первые аккорды я ему показал

"Я в свое время в молодости тоже бренчал, как все молодые люди тогда. У меня дома была старенькая гитара – я бренчал. Потом Витька подрос и тоже начал бренчать. Первые аккорды я ему показал", – рассказал Роберт Цой.

Он подчеркнул: тогда даже не думал, что его сына ждет музыкальная карьера.

"Я тогда не мог подумать, что у него это надолго, что он увлечется этим и, более того, под гитару начнет петь. И он очень хорошо научился играть. Это уже был чисто его талант", – сказал отец музыканта.

В детстве, по его словам, Виктор Цой "дурацкие песни пел всякие".

"Потом все посерьезнее, посерьезнее… И я даже не могу вспомнить, когда он прошел этот рубеж – когда у него песни стали не тяп-ляп… В какой-то момент он начал петь довольно прилично и приличные песни", – отметил Роберт Цой.

По его словам, мать Виктора Цоя хотела, чтобы он стал художником.

"Он очень неплохо рисовал, и мать хотела, чтобы он художником стал. Он даже поступил в Ленинградскую городскую художественную школу, а в то время это было хорошее заведение. Туда многие родители мечтали своих детей определить", – вспомнил Роберт Цой.

Он сказал, что картины Виктора Цоя в этой художественной школе еще довольно долго выставлялись.

"[Виктор рисовал] все подряд. Натюрморты всякие, фигуры, овощи, фрукты… Он все рисовал. И вырезкой он тоже занимался… Между прочим, у меня до сих пор есть очень много его поделок", – рассказал Роберт Цой.

Интервью с Цоем выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00