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Умер украинский поэт, переводчик и журналист Фишбейн

На 74-м году жизни скончался член украинского ПЕН-клуба и Национального союза писателей Моисей Фишбейн.

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Фишбейн умер после тяжелой болезни
Фишбейн умер после тяжелой болезни
Фото: radiosvoboda.org

26 мая после тяжелой болезни ушел из жизни известный украинский поэт и переводчик Моисей Фишбейн. Об этом со слов его жены сообщил в Facebook председатель Национального союза писателей (НСПУ) Михаил Сидоржевский.

Фишбейн – лауреат премии имени Василия Стуса, член Украинского ПЕН-клуба и НСПУ. Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Сидоржевский напомнил цитату литератора, говорящую о его гражданской позиции: "Если бы я жил в то время и был даже не молодым человеком, я бы все равно ушел к Украинской повстанческой армии. УПА была единственной армией, воевавшей за независимость Украины. К какой армии еще я, украинский поэт, мог уйти?"

https://www.facebook.com/oksent/posts/10222230973231336

Фишбейн начал карьеру в качестве литературного секретаря поэта Николая Бажана. В 1979 году эмигрировал в Израиль, затем жил в ФРГ. Был комментатором "Радио Свобода". Издал девять сборников своих произведений и переводов.

Вернулся в Украину в 2003 году.

В декабре 2019 года ПЕН-клуб сообщал, что 73-летний литератор нуждается в помощи для операции за рубежом.

Теги: литература, ПЕН-клуб, писатель
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