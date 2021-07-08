Университет культуры возглавил рейтинг лучших учебных заведений культуры и искусств Украины по версии портала "Освіта.ua"

Портал отмечает, что для составления консолидированного рейтинга использовал такие рейтинги:
- "Топ-200 Украина" – базовым принципом ранжирования университетов в рейтинге является обеспечение полной открытости, прозрачности и независимости ранжирования университетов. Для составления рейтинга использовались открытые данные прямых измерений, выставленные на открытых веб-ресурсах независимых национальных и международных организаций и учреждений.
- Рейтинг "Scopus" – результаты высших учебных заведений базируются на показателях базы данных Scopus, которая является инструментом для отслеживания цитируемости научных статей, публикуемых учебным заведением или его работниками в научных изданиях. В таблице высшие учебные заведения Украины ранжированы по индексу Гирша – показателю, основанному на количестве научных публикаций и количестве цитирований этих публикаций.
- Рейтинг "Балл ВНО на контракт" – рейтинг высших учебных заведений по показателю среднего балла ВНО абитуриентов прошлого года, которые зачислены в вузы на обучение за средства физических и юридических лиц (контракт).