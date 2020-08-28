В НАН Украины заявили, что в Житомирской области найден "клад национального значения"

Научный сотрудник Института истории Украины Национальной академии наук Александр Алферов отметил, что старинные монеты, датируемые 1000–1019 годами, были обнаружены при "совершенно бытовых обстоятельствах".

Научный сотрудник Института истории Украины Национальной академии наук Александр Алферов 28 августа на своей странице в Facebook сообщил о том, что в Житомирской области найден "клад национального значения".

"Сенсационная находка! Сейчас в Городнице (Житомирская область) началась передача клада сребреников Владимира Святого и Святополка Ярополковича. Всего 32 монеты – первые монеты Руси-Украины. Это сокровище национального значения! Более 100 лет историки не знали подобных находок! На серебряных монетах, датируемых 1000–1019 годами, изображен Киевский князь, а на обратной стороне княжеский знак – трезубец у Владимира и двузуб у Святополка", – подчеркнул Алферов.

Он пообещал позже рассказать подробности находки, однако отметил, что старинные монеты были обнаружены при "совершенно бытовых обстоятельствах".

По словам Алферова, по закону монеты должны быть переданы государству. Также он призвал придать огласке информацию о "беспрецедентной за все годы независимости" находке, чтобы монеты оказались в музее, а не потерялись "в коридорах".