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В Украине снимают художественный фильм о Джемилеве "Кислородная станция" – Госкино

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Роль Джемилева играет Орлов
Роль Джемилева играет Орлов
Фото: chytomo.com

Об эпизоде из жизни лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева в Украине снимают игровой фильм. Об этом 5 июля проинформировало Государственное агентство по вопросам кино.

"До октября 2021 года в Украине будут продолжаться съемки полнометражного игрового фильма режиссера Ивана Тимченко "Кислородная станция". Лента, которая создается при поддержке Госкино, посвящена переломному эпизоду в жизни лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева", – говорится в сообщении.

Премьера картины запланирована на 2022 год.

Сюжет фильма рассказывает о событиях 1980 года в российской Якутии, где отбывавший ссылку Джемилев работал на кислородной станции: наполнял кислородом ржавые баллоны и катил их на причал.

Работа над картиной началась пять лет назад, ее сценарист – Михаил Брыных.

Авторы отмечают, что фильм – о любви и о сильной внутренней свободе.

В ролях – Борис Орлов (исполняет роль Джемилева), Кристина Дейлик, Виктор Полторацкий, Василий Кухарский, Эдем Ибадуллаев и другие. Режиссер – Иван Тимченко, композитор – Джун Мияке из Японии.

"Еспресо" отмечает, что съемки фильма проходят в Киеве, съемочная группа отправится и в другие регионы страны. Длительность картины составит 100 минут.

Контекст:

Джемилев является бывшим уполномоченным президента Украины по делам крымскотатарского народа и экс-руководителем Меджлиса. Организацию признали в России экстремистской и запретили в 2016 году. Власти РФ запретили Джемилеву въезд в оккупированный Крым и возбудили против него несколько уголовных дел.

Во времена Советского Союза Джемилев 15 лет провел в местах ограничения свободы за свою антисоветскую деятельность.

Теги: кино, Мустафа Джемилев, фильм, Государственное агентство по вопросам кино, Госкино, премьеры, сценарист
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