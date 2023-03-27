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"Возмущению нет предела". В ОП отреагировали на эксплуатацию военной тематики в маркетинге

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В ОП начали готовить изменения в законодательство по поводу использования в рекламе символики и названий, связанных с войной
В ОП начали готовить изменения в законодательство по поводу использования в рекламе символики и названий, связанных с войной
Фото: depositphotos.com

Офис президента Укарины обсудил с Госпродпотребслужбой и Украинским офисом интеллектуальной собственности и инноваций проблему использования символики ВСУ в рекламе и торговых марках. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрея Ермака Андрей Смирнов в Facebook.

"Возмущению нет предела, когда читаешь о предложении эпиляции на фоне наших военных и под лозунгами помощи ВСУ или когда встречаешь разные напитки, в том числе алкогольные, в наименовании которых используются названия городов Украины, история которых полна не только героизма, но и трагедии", – написал Смирнов.

На встрече стороны договорились запустить в обеих структурах горячую линию, реагирующую на подобные случаи, добавил он.

Также, написал заместитель руководителя ОП, они начали готовить изменения в законодательство, которые помогут эффективно реагировать на такого рода маркетинг, а также усилить ответственность за рекламу и названия торговых марок, которые "нарушают нормы общественной морали".

https://www.facebook.com/andriysmyrnov/posts/6624676660884602

Контекст:

В Верховной Раде 20 марта уже был зарегистрирован законопроект №9128, предусматривающий частичный запрет на использование в рекламе символики и названий, связанных с войной. Его инициировали нардепы от "Европейской солидарности". 

В пояснительной записке депутаты отметили, что в последнее время наблюдается эксплуатация военной тематики в коммерческих целях. В качестве примеров приводятся ТМ "Героическая Буча Комбуча", семена редиса "Азовсталь" и другие подобные случаи. "К сожалению, в таких случаях профессиональная этика часто не срабатывает, чтобы выставить необходимые барьеры при принятии решений о названиях товаров или запуске рекламных кампаний, скидок, акций с использованием понятий, событий и названий, имеющих трагическую коннотацию или требующих особого уважения", – говорится в документе.

Теги: Украина, реклама, ВСУ, Андрей Смирнов
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