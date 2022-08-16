ГОРДОН
 
 
ОБРАЗ ЖИЗНИ Актуально

Для чего нужен риэлтор при покупке или продаже квартиры?

Перед началом сотрудничества с риэлтером или агентством стоит ознакомиться с опытом работы, наличием сертификатов, а также о успешно закрытых сделках
Перед началом сотрудничества с риэлтером или агентством стоит ознакомиться с опытом работы, наличием сертификатов, а также о успешно закрытых сделках
Фото: depositphotos.com

Роль риэлтора заключается в снятии множества проблем при продаже с собственника квартиры. Профессиональный риэлтор самостоятельно принимает большую часть решений, опираясь на пожелания заказчика. Владелец недвижимости экономит значительную часть времени и физических ресурсов на встречах с потенциальными покупателями, а также быстро получает большое количество откликов на объявление о продаже.

Когда рекомендуется воспользоваться услугами риэлтора, расскажут эксперты из агентства недвижимости 1Realty.ua. Например, обращаться к риэлтору не обязательно, если вы располагаете большим кол-вом свободного времени, а также навыками в продаже объектов недвижимости – вы можете сэкономить деньги, которые специалист возьмет себе как процент от продажи.

В каких ситуациях необходимо обратиться к риэлтору?

Существует множество причин, которые побуждают людей обращаться к риэлторам за профессиональными консультациями и подбором недвижимости для покупки, а также для поиска покупателей. Ключевая причина – желание сэкономить собственное время на организационных вопросах и получить точно тот результат, который необходим в кратчайшие сроки. Но, есть и ряд других второстепенных случаев, когда разумно обратиться к агентству недвижимости.

Один из неочевидных поводов – это ипотечное кредитование: при обращении к профессиональному риэлторскому агентству клиент помимо снятия “головной боли” по поводу сбора огромного кол-ва документов, может получить более выгодную ипотечную ставку за счет сотрудничества таких организаций с некоторыми банками.

Также люди часто обращаются к риэлторам в случае необходимости срочного переезда в другой город. При таких обстоятельствах, необходимо в сжатые сроки продать старую квартиру и приобрести новую. Риэлторы специализируются на таких задачах, поэтому они легко выполнят поставленную задачу.
От чего зависит стоимость услуг риэлтора?

Однозначного ответа на данный вопрос не существует, каждый риэлтор или агентство устанавливает свой % комиссии от сделки. Обычно, цены не слишком расходятся от одного специалиста к другому, а держаться в пределах 1–5% от цены объекта. На процент, который риэлтор берет себе за предоставленные услуги, могут влиять такие факторы как: расположение квартиры, ее рыночная стоимость, осложнения с документами и другой юридической стороной (длительные судебные тяжбы, долевая собственность, дополнительная работа с госструктурами) и так далее.

Плюсы сотрудничества с риэлтором

Сложно оценить весь спектр преимуществ, который получит клиент при обращении к эксперту по покупке и продаже недвижимости, он не ограничивается практически ничем и зависит от потребностей самого клиента.

Общий перечень плюсов обращения к риэлтору:

  • быстрый и эффективный поиск покупателя на объект или квартиры для покупки;
  • полное сопровождение клиента и любые консультации на всех этапах сделки;
  • проверка объекта на предмет наличия каких-либо проблем;
  • составление корректного договора купли-продажи без изъянов;
  • экономия большого количества времени и сил клиента.

А также ряд других преимуществ, которые связаны с запросом клиента. Также, есть отличия и при обращении к агентству или самостоятельному риэлтору. В первом варианте очевидным плюсом будет наличие обширной базы объектов для покупки, а также клиентов, желающих приобрести жилье. Во втором случае обычно предоставляется более индивидуальный подход (что также может быть и в агентстве).

Из недостатков может быть только один фактор – необходимость оплатить услуги, что является дополнительной статьей расходов. Но итоговые плюсы того стоят.

Как понять, что риэлтор – профессионал?

Существует несколько критериев для определения профессионализма работы риэлтора. Перед началом действий профессионал составит план маркетинговых действий и согласует его с заказчиком, предупреждая о возможных рисках каждой задачи. Перед началом сотрудничества стоит ознакомиться с опытом работы, наличием сертификатов, а также о успешно закрытых сделках.

Теги: недвижимость, деньги, жилье, документы, квартира, сделка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Все доедают". Клопотенко признался, что, когда работал официантом, доедал за клиентами
  "Все доедают". Клопотенко признался, что, когда работал официантом, доедал за клиентами
  Тарас Цимбалюк о расставании с женой: Я люблю свою Тину до сих пор, и мне не нужны новые отношения
  Тарас Цимбалюк о расставании с женой: Я люблю свою Тину до сих пор, и мне не нужны новые отношения
"Прекрасные колени и ножки", "Расцвела". Ефросинина похвасталась отдыхом после возвращения в Украину
"Прекрасные колени и ножки", "Расцвела". Ефросинина похвасталась отдыхом после возвращения в Украину
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после
Галкин показал, чем с утра каждый день занимаются их с Пугачевой дети. Видео
Галкин показал, чем с утра каждый день занимаются их с Пугачевой дети. Видео
Шевчуку в РФ выписали штраф за "дискредитацию" армии
Шевчуку в РФ выписали штраф за "дискредитацию" армии
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото
Босоножки Тины Кароль, перчатки Виталия Кличко и платье Каменских. В Канаде стартовал аукцион в поддержку украинских защитников
Босоножки Тины Кароль, перчатки Виталия Кличко и платье Каменских. В Канаде стартовал аукцион в поддержку украинских защитников
  "Коренные крымчане, живем здесь с 2014 года". Великий снял пародию на россиянку, которая "не хочет уезжать из Крыма"
  "Коренные крымчане, живем здесь с 2014 года". Великий снял пародию на россиянку, которая "не хочет уезжать из Крыма"
"Кто-то думал, что я здесь ради пиара". 50-летний Положинский рассказал, чему научился за три месяца службы в ВСУ
"Кто-то думал, что я здесь ради пиара". 50-летний Положинский рассказал, чему научился за три месяца службы в ВСУ
"Исполняется 64!" Мадонна в сильно облегающем платье выставила пятую точку
"Исполняется 64!" Мадонна в сильно облегающем платье выставила пятую точку
"Это не язык Путина". Звезда "Сватов" и "Папика" Капорин рассказал, почему продолжает говорить на русском
"Это не язык Путина". Звезда "Сватов" и "Папика" Капорин рассказал, почему продолжает говорить на русском
"В глазах стоят слезы". Мозговая показала, как выглядела в сложный период жизни
"В глазах стоят слезы". Мозговая показала, как выглядела в сложный период жизни
"Простой, но изысканный рецепт". Хименес-Браво поделился рецептом блюда с картофелем и грибами
"Простой, но изысканный рецепт". Хименес-Браво поделился рецептом блюда с картофелем и грибами
"Беременна. Потому что другая. Поменялась". В сети обсуждают фото Каменских, намекнувшей на возвращение в Украину
"Беременна. Потому что другая. Поменялась". В сети обсуждают фото Каменских, намекнувшей на возвращение в Украину
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей (39156)
2
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини (37400)
3
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы (32782)
4
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото (26878)
5
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным (23351)
6
Продюсируемый Тиной Кароль финалист "Танцев со звездами" Жук прокомментировал слухи о романе с артисткой (17432)
7
Укрытие с запасом продуктов и панорамные окна. Мэр Львова Садовый показал свой двухэтажный особняк, расположенный на возвышенности. Видео (15360)
8
Ефросинина сообщила, что вернулась в Украину, и показала еду, по которой скучала. Видео (12878)
 
 
 
 