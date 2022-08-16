Для чего нужен риэлтор при покупке или продаже квартиры?

Перед началом сотрудничества с риэлтером или агентством стоит ознакомиться с опытом работы, наличием сертификатов, а также о успешно закрытых сделках Фото: depositphotos.com

Когда рекомендуется воспользоваться услугами риэлтора, расскажут эксперты из агентства недвижимости 1Realty.ua. Например, обращаться к риэлтору не обязательно, если вы располагаете большим кол-вом свободного времени, а также навыками в продаже объектов недвижимости – вы можете сэкономить деньги, которые специалист возьмет себе как процент от продажи.

В каких ситуациях необходимо обратиться к риэлтору?

Существует множество причин, которые побуждают людей обращаться к риэлторам за профессиональными консультациями и подбором недвижимости для покупки, а также для поиска покупателей. Ключевая причина – желание сэкономить собственное время на организационных вопросах и получить точно тот результат, который необходим в кратчайшие сроки. Но, есть и ряд других второстепенных случаев, когда разумно обратиться к агентству недвижимости.

Один из неочевидных поводов – это ипотечное кредитование: при обращении к профессиональному риэлторскому агентству клиент помимо снятия “головной боли” по поводу сбора огромного кол-ва документов, может получить более выгодную ипотечную ставку за счет сотрудничества таких организаций с некоторыми банками.

Также люди часто обращаются к риэлторам в случае необходимости срочного переезда в другой город. При таких обстоятельствах, необходимо в сжатые сроки продать старую квартиру и приобрести новую. Риэлторы специализируются на таких задачах, поэтому они легко выполнят поставленную задачу.

От чего зависит стоимость услуг риэлтора?

Однозначного ответа на данный вопрос не существует, каждый риэлтор или агентство устанавливает свой % комиссии от сделки. Обычно, цены не слишком расходятся от одного специалиста к другому, а держаться в пределах 1–5% от цены объекта. На процент, который риэлтор берет себе за предоставленные услуги, могут влиять такие факторы как: расположение квартиры, ее рыночная стоимость, осложнения с документами и другой юридической стороной (длительные судебные тяжбы, долевая собственность, дополнительная работа с госструктурами) и так далее.

Плюсы сотрудничества с риэлтором

Сложно оценить весь спектр преимуществ, который получит клиент при обращении к эксперту по покупке и продаже недвижимости, он не ограничивается практически ничем и зависит от потребностей самого клиента.

Общий перечень плюсов обращения к риэлтору:

быстрый и эффективный поиск покупателя на объект или квартиры для покупки;

полное сопровождение клиента и любые консультации на всех этапах сделки;

проверка объекта на предмет наличия каких-либо проблем;

составление корректного договора купли-продажи без изъянов;

экономия большого количества времени и сил клиента.

А также ряд других преимуществ, которые связаны с запросом клиента. Также, есть отличия и при обращении к агентству или самостоятельному риэлтору. В первом варианте очевидным плюсом будет наличие обширной базы объектов для покупки, а также клиентов, желающих приобрести жилье. Во втором случае обычно предоставляется более индивидуальный подход (что также может быть и в агентстве).

Из недостатков может быть только один фактор – необходимость оплатить услуги, что является дополнительной статьей расходов. Но итоговые плюсы того стоят.

Как понять, что риэлтор – профессионал?

Существует несколько критериев для определения профессионализма работы риэлтора. Перед началом действий профессионал составит план маркетинговых действий и согласует его с заказчиком, предупреждая о возможных рисках каждой задачи. Перед началом сотрудничества стоит ознакомиться с опытом работы, наличием сертификатов, а также о успешно закрытых сделках.