На півтора місяці аптеки знижують ціни до 40%

Коли розпочинається підготовка до літньої відпустки, інші клопоти відходять на другий план. Однак, така безпечність може коштувати здоров’я. Щоб нагадати українцям про важливість створення та регулярного оновлення аптечки, роботизовані аптеки запровадили велику акцію "Стиглі знижки літні ціни".

Спеціальна пропозиція, до якої аптеки внесли лікарські засоби, медичні вироби та дієтичні добавки, передбачає, що ці товари продаються зі знижками* до 40%. Акція триває в аптеках під брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@", "Благодія", "Аптека Копійка" з 16 липня по 30 серпня 2020 року включно. Знижки охоплюють більш ніж 200 товарів для дітей та дорослих.

В період дії акції роботизовані аптеки продають товари для молодих матусь – молоковідсмоктувачі та силіконові накладки на соски для годування зі знижками до 40%*. Також є дитячі пюре та харчування, безрецептурні препарати та засоби гігієни за зниженими цінами. Для майбутніх матусь є засоби для догляду проти розтягнень. Знижка також діє на системи контролю рівня глюкози у крові, що особливо стануть у пригоді людям, які хворіють на цукровий діабет.

Збираючись у відпустку, ми маємо безліч справ, про які варто подбати. Фармбренди "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@", "Аптека Копійка" пропонують просте рішення для тих, хто має нестачу часу – замовляйте** товари телефоном за номером: 5900. Передплата не потрібна. Аптечна довідка 5900 працює на умовах попереднього замовлення: клієнт називає найменування потрібних товарів, обирає аптеку, а потім приходить в точку продажу, щоб оплатити та забрати покупки. Такий режим роботи дозволяє покупцеві спочатку переконатись у належній якості продукції, а потім платити кошти. Під час одержання покупок в аптеці можна розрахуватись готівкою чи банківською карткою. Всі роботизовані аптеки облаштовані POS-терміналами для зручної безготівкової оплати.

Нагадуємо, акція "Стиглі знижки літні ціни" від фармацевтичних брендів "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка" триває півтора місяці. Скористатись пропозицією можуть мешканці різних міст України, окрім АРК та тимчасово-окупованих територій. Акція передбачає великі знижки на товари для малюків та дорослих. Щоб дізнатись про перелік товарів за зниженими цінами та рівень знижок можна звернутись до провізора роботизованої аптеки. Обмеження по кількості товарів в одні руки немає – придбати акційні пропозиції можна у будь-якій кількості за наявності їх в аптеці.

ВИДЕО

Видео: Аптека АНЦ / YouTube

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 40%.

**Мається на увазі попереднє замовлення, придбання здійснюється у місцях продажу.

ТОВ "Аптека низьких цін "Кремінь", ліцензія серії АВ №579825, видана Державною службою України з лікарських засобів 6 грудня 2011 року.