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Ситна економія: роботизовані аптеки приготували "Смачні ціни"

Як аптечні товари придбати, щоб гаманцю не довелось голодувати? На перший погляд здається, що має бути якась секретна схема, яка дає змогу економити.

 
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Шукайте товари із жирними знижками, щоб заощадити до 25%
Шукайте товари із жирними знижками, щоб заощадити до 25%
Фото: anc.net.ua

Насправді все просто. Щоб потрапити на жирні знижки, потрібно завітати до роботизованої аптеки. З 1 лютого там діє унікальна акція "Смачні ціни"*. Коли купуватимете акційні аптечні товари, можете зекономити до 25%. 

У переліку товарів зі знижками опинилися препарати, дитячі каші та пюре, вітаміни, а також засоби гігієни й тонометри. Можна звернутися до провізора, щоб запитати про ціну на певну акційну позицію. 

Ситну економію пропонують аптеки під брендами "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Копійка" та "Аптека Шар@". Щоб придбати товари за зниженими цінами, потрібно здійснити купівлю до 30 березня поточного року. Якщо вільного часу обмаль, робіть попереднє замовлення телефоном. Набирайте номер аптечної довідки 5900, формуйте покупку, яку потім заберете в певній роботизованій аптеці. Зробити попереднє замовлення можете в дорозі або під час обідньої перерви. 

Шукайте товари із жирними знижками, щоб заощадити до 25%. Якщо збираєтеся в закордонну подорож, не забудьте придбати засоби гігієни. Їх можна купити на місці, але в точці призначення не завжди одразу вдається знайти аптеку. Простіше взяти засоби гігієни з дому.

ВИДЕО
Видео: Аптека Низьких Цін АНЦ / YouTube

Якщо боїтеся застудитися, можете придбати противірусні засоби. Покладіть препарати, які рекомендує лікар, у домашню аптечку. Так не доведеться йти в аптеку, якщо відчуєте погіршення здоров’я. Разом із лікарськими засобами можете придбати вітаміни для підвищення імунітету та фіточаї.

За швидке обслуговування в роботизованих аптеках відповідає помічник PharmBot. Він шукає товари на полицях та віддає їх провізорові. Робот не перепитує назви й не помиляється. Він знаходить потрібний товар із першого разу, тому відвідувач швидко купує те, що потрібно. 

Нагадуємо, "Смачні ціни" в роботизованих аптеках діятимуть із 1 лютого до 30 березня 2020 року. Акційний перелік охоплює більше ніж 200 товарів, серед яких є ліки, вітаміни, фіточаї, засоби гігієни тощо. Завітайте в роботизовану аптеку по продукцію із жирними знижками до 25%!

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надано знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мають на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25%.

ТОВ "Аптека Низьких цін Кремінь", ліцензія серії АВ №579825, видана Державною службою України з лікарських засобів 6 грудня 2011 року.

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