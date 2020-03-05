"Смачні ціни" до свята й не тільки

Аптеки не продають здоров’я, але пропонують товари, які здатні його підтримати. Якщо шукаєте спосіб позбавитись від застуди та хочете допомогти організму вітамінами, то згадайте, що зараз діє акція "Смачні ціни"*. Можете купувати противірусні засоби, вітаміни, фіточаї, а також дитячі пюре й каші з жирними знижками. Але не баріться, бо унікальна пропозиція в роботизованих аптеках України діятиме тільки до 30 березня поточного року.
Хто, що, де?
Ще 1 лютого 2020 року фармбренди "Аптека Копійка", "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@" та "Благодія" запровадили всеукраїнську акцію "Смачні ціни". Так жителі великих міст та маленьких населених пунктів можуть заощаджувати до 25% на аптечних товарах.
Жирні знижки на вітаміни, дитяче харчування й безрецептурні лікарські засоби дозволяють робити стратегічні покупки. Якщо збираєтесь подорожувати в наступному місяці чи плануєте введення першого прикорму дитині, можете придбати все необхідне, поки діє акція. Скористатись знижкою можна тільки в роботизованих аптеках під брендами "Благодія", "Аптека Копійка", "Аптека АНЦ" та "Аптека Шар@". Акція триває з 1 лютого по 30 березня поточного року.
Попереднє замовлення телефоном
Перед святом важко втримати в голові всі справи. Щоденники губляться, а записи в замітках смартфону важко знайти. Щоб не забути придбати потрібні препарати, поповнити запас засобів гігієни та купити пюре й каші дитині, зробіть попереднє замовлення телефоном. Зверніться до аптечної довідки за номером: 5900. Оператор підкаже, чи є потрібні товари в наявності та прийме попереднє замовлення. Потім забрати й оплатити свої покупки можете в найближчій роботизованій аптеці.
Акція "Смачні ціни" охоплює більш ніж 200 товарів. Незалежно від того, робите ви попереднє замовлення чи здійснюєте покупки безпосередньо в точці продажу, можете зекономити до 25%. Обирайте потрібні позиції, робіть покупки та заощаджуйте кошти.
*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25%.
ТОВ "Аптека низьких цін "Кремінь", ліцензія серії АВ №579825, видана Державною службою України з лікарських засобів 6 грудня 2011 року.