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"Смачні ціни" до свята й не тільки

До 8 березня хочеться робити особливі подарунки. Але квіти, прикраси та солодощі втрачають цінність, якщо немає найголовнішого – здоров’я. Почніть з цього, щоб зустріти свято в гарному настрої та відмінному самопочутті.

 
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Акція "Смачні ціни" охоплює більш ніж 200 товарів
Акція "Смачні ціни" охоплює більш ніж 200 товарів
Фото: anc.net.ua

Аптеки не продають здоров’я, але пропонують товари, які здатні його підтримати. Якщо шукаєте спосіб позбавитись від застуди та хочете допомогти організму вітамінами, то згадайте, що зараз діє акція "Смачні ціни"*. Можете купувати противірусні засоби, вітаміни, фіточаї, а також дитячі пюре й каші з жирними знижками. Але не баріться, бо унікальна пропозиція в роботизованих аптеках України діятиме тільки до 30 березня поточного року.

Хто, що, де?

Ще 1 лютого 2020 року фармбренди "Аптека Копійка""Аптека АНЦ""Аптека Шар@" та "Благодія" запровадили всеукраїнську акцію "Смачні ціни". Так жителі великих міст та маленьких населених пунктів можуть заощаджувати до 25% на аптечних товарах. 

Жирні знижки на вітаміни, дитяче харчування й безрецептурні лікарські засоби дозволяють робити стратегічні покупки. Якщо збираєтесь подорожувати в наступному місяці чи плануєте введення першого прикорму дитині, можете придбати все необхідне, поки діє акція. Скористатись знижкою можна тільки в роботизованих аптеках під брендами "Благодія", "Аптека Копійка", "Аптека АНЦ" та "Аптека Шар@". Акція триває з 1 лютого по 30 березня поточного року. 

Попереднє замовлення телефоном

Перед святом важко втримати в голові всі справи. Щоденники губляться, а записи в замітках смартфону важко знайти. Щоб не забути придбати потрібні препарати, поповнити запас засобів гігієни та купити пюре й каші дитині, зробіть попереднє замовлення телефоном. Зверніться до аптечної довідки за номером: 5900. Оператор підкаже, чи є потрібні товари в наявності та прийме попереднє замовлення. Потім забрати й оплатити свої покупки можете в найближчій роботизованій аптеці. 

Акція "Смачні ціни" охоплює більш ніж 200 товарів. Незалежно від того, робите ви попереднє замовлення чи здійснюєте покупки безпосередньо в точці продажу, можете зекономити до 25%. Обирайте потрібні позиції, робіть покупки та заощаджуйте кошти.

ВИДЕО
Відео: Аптека Низьких Цін АНЦ / YouTube

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25%.

ТОВ "Аптека низьких цін "Кремінь", ліцензія серії АВ №579825, видана Державною службою України з лікарських засобів 6 грудня 2011 року.

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