Виды пломб для зубов: какие пломбы самые долговечные?

Пломбирование зубов – самая распространенная терапевтическая процедура в стоматологии, для которой применяются разные виды пломб. Последние делятся:
по способу установки (прямой на приеме и непрямой, с изготовлением конструкции в зуботехнической лаборатории);
назначению (временная пломба для двухэтапного лечения и постоянная для закрытия кариозной полости, восстановления анатомии зуба);
методу фиксации (адгезивная, когда пломбировочный материал сцепляется со стенками зуба, и неадгезивная, при котором врач должен сформировать полость так, чтобы пломба в ней фиксировалась за счет выступов и углублений);
материалу (металлические сплавы, композиты, стеклоиономеры, керамика).
Если выбор способа пломбирования по назначению остается на усмотрение врача, а способ установки и метод фиксации зависят от материала пломбы, то решение о предпочтении этого материала – за пациентом (в сотрудничестве с доктором).
Это значит, что каждому полезно разобраться, из чего делают современные пломбы и какой их вариант лучше подойдет для решения конкретной проблемы. А помогут разобраться во всех тонкостях вопроса квалифицированные специалисты стоматологической клиники Люмидент, ведь от этого зависит сохранение зубов.
Так, пломбы для зубов из металла представлены двумя подвидами:
изделия из амальгамы;
золотые вкладки.
Амальгама – это сплав меди, олова, серебра и цинка с добавлением ртути, итоговый материал получается прочным и долговечным.
Что отличает пломбы из амальгамы от любых аналогов:
содержание ртути доходит до 50%;
срок службы – от 10 лет (часто больше);
ставятся только на жевательные зубы;
это самый бюджетный способ пломбирования;
метод фиксации – неадгезивный.
Уже по тому, что сказано про амальгаму, можно сделать выводы о ее плюсах и минусах.
Преимущества:
долгосрочная служба;
неприхотливость в плане ухода;
быстрый результат (один прием);
способность выдерживать большие нагрузки (прочность);
цена.
Недостатки:
под пломбу нужна обширная полость (зуб надо высверливать больше, чем под композит);
неэстетичный вид (темный цвет, разительно отличается от оттенка эмали);
нет гарантий, что пломба не выпадет (нет сцепления со стенками зуба);
металлы могут менять вкусы блюд и вызывать аллергию;
содержание ртути.
Хотя такие зубные пломбы (де-факто вкладки) называют золотыми, полностью из золота они не состоят, это тоже сплав (ковкое золото). Как и амальгама, такой материал отличается прочностью и долговечностью.
Его особенности:
срок службы – от 15 лет и дольше:
способ установки – непрямой (вкладка изготавливается по слепку или сканам в лаборатории, что занимает 10–14 дней);
цена – в 5–10 раз выше, чем на амальгаму.
Преимущества:
золото практически никогда не вызывает аллергии;
сплав не подвержен коррозии;
случаев, когда ковкое золото влияло на вкус блюд, известно крайне мало;
долговечное решение;
высокая прочность.
Слабые места:
опять же, вопрос эстетики (золото смотрится лучше амальгамы, но все же сильно отличается от естественной эмали);
дороговизна;
установка минимум в 2 посещения врача.
Композитная пломба изготавливается из акриловой смолы с разными наполнителями (включая стеклоиономеры). Это самый популярный материал, которым проводится пломбирование зубов в современных стоматологических клиниках, и вот почему:
композит подбирается под цвет эмали;
пломбирование может проводиться как на жевательных зубах, так и на передних;
есть сцепление со стенками зуба;
благодаря послойному нанесению есть возможность максимально точно повторить естественную форму зуба;
служит композитная пломба до семи лет, а иногда и дольше, случаев, чтобы она выпала (если с ней работал квалифицированный врач), известно немного.
Здесь тоже есть свои подвиды:
химические пломбы твердеют в результате реакции, которая требует времени;
светоотверждаемые пломбы (каждый слой засвечивается лампой, в результате чего достигается максимальная твердость).
Чаще применяется второй вариант (светоотверждаемый), его достоинства:
долговечность;
эстетика (точно в цвет эмали);
установка в один прием;
отсутствие аллергических реакций;
прочное соединение со стенками зуба;
сохранение максимального количества родных тканей;
идеальная форма (врач формирует зуб послойно в комфортном темпе, не переживая, что материал затвердеет).
Недостатки тоже есть:
композиты со временем окрашиваются;
по прочности материал все же уступает металлу и керамике;
требуется высокая квалификация врача (если наносить состав толстыми слоями, он даст усадку, повысив риск вторичного кариеса);
времени на пломбирование уходит больше;
в цену закладываются затраты времени и требования к мастерству стоматолога.
Стеклоиономерная зубная пломба – это разновидность композитного ее варианта с добавлением стеклоиономеров для прочности, профилактики усадки и долговечности результата. Главная особенность этого пломбировочного материала – фторалюмосиликат, стекловидный материал, который добавляется в состав.
Особенности:
пломбирование стеклоиономерами широко применяется в детской стоматологии;
материал используется для обоих методов установки – прямого и непрямого;
срок службы – от пяти лет;
отверждение – с помощью специальной синей лампы или химическое.
Плюсы:
главное преимущество стеклоиономерной пломбы состоит в том, что входящие в ее состав компоненты со временем высвобождают ионы фтора, это способствует укреплению эмали и профилактике нового кариеса (этим и объясняется популярность технологии в детской стоматологии);
материал не боится попадания слюны при пломбировании, что делает его просто незаменимым при лечении пришеечного кариеса, а также полостей на жевательных зубах, в труднодоступных местах, при кариозном процессе на зубах мудрости и т.д.;
эстетика – по аналогии с композитами;
прочность достаточно высокая для установки на передние и жевательные зубы;
очень плотно прилегает к стенкам полости и практически никогда не дает усадки.
Минусы:
нанесение одной порцией требует высокого мастерства стоматолога;
подбор цвета не настолько точен, как в случае с композитной пломбой;
выше уязвимость к механическим нагрузкам (могут образоваться трещины).
Хотя этот вид ортопедических конструкций часто записывают в виды пломб для зубов, де-факто он остается минипротезом. Правда, служит для тех же целей, что и пломбировочный материал (закрыть кариозную полость).
Особенности:
материал – стоматологическая керамика, которая не вызывает аллергии и абсолютно биосовместима (из нее делают виниры, коронки на импланты);
прочность сопоставима если не с амальгамой, то с золотом точно;
есть возможность повторить цвет эмали.
Преимущества:
эстетика;
устойчивость к окрашиванию и образованию налета (поверхность более гладкая, чем у композита);
прочность и долговечность (от семи лет и дольше).
Недостатки:
изготовление в лаборатории (минимум два посещения стоматолога);
под такую вкладку нужно подготовить обширную полость (меньше родных тканей зуба удается сохранить);
твердый материал остается хрупким – при высоких нагрузках может образоваться скол.
Керамические вкладки могут использоваться на любых зубах, но чаще ставятся на жевательные.