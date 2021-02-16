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Виды пломб для зубов: какие пломбы самые долговечные?

Если выбор способа пломбирования по назначению остается на усмотрение врача, а способ установки и метод фиксации зависят от материала пломбы, то решение о предпочтении этого материала – за пациентом, в сотрудничестве с доктором.

Каждому полезно разобраться, из чего делают современные пломбы
Каждому полезно разобраться, из чего делают современные пломбы
Фото: lumident.kiev.ua

Пломбирование зубов – самая распространенная терапевтическая процедура в стоматологии, для которой применяются разные виды пломб. Последние делятся:

  • по способу установки (прямой на приеме и непрямой, с изготовлением конструкции в зуботехнической лаборатории);

  • назначению (временная пломба для двухэтапного лечения и постоянная для закрытия кариозной полости, восстановления анатомии зуба);

  • методу фиксации (адгезивная, когда пломбировочный материал сцепляется со стенками зуба, и неадгезивная, при котором врач должен сформировать полость так, чтобы пломба в ней фиксировалась за счет выступов и углублений);

  • материалу (металлические сплавы, композиты, стеклоиономеры, керамика).

Если выбор способа пломбирования по назначению остается на усмотрение врача, а способ установки и метод фиксации зависят от материала пломбы, то решение о предпочтении этого материала – за пациентом (в сотрудничестве с доктором).

Это значит, что каждому полезно разобраться, из чего делают современные пломбы и какой их вариант лучше подойдет для решения конкретной проблемы. А помогут разобраться во всех тонкостях вопроса квалифицированные специалисты стоматологической клиники Люмидент, ведь от этого зависит сохранение зубов.

Что собой представляют металлические пломбы?

Так, пломбы для зубов из металла представлены двумя подвидами:

  • изделия из амальгамы;

  • золотые вкладки.

Амальгама – это сплав меди, олова, серебра и цинка с добавлением ртути, итоговый материал получается прочным и долговечным.

Что отличает пломбы из амальгамы от любых аналогов:

  • содержание ртути доходит до 50%;

  • срок службы – от 10 лет (часто больше);

  • ставятся только на жевательные зубы;

  • это самый бюджетный способ пломбирования;

  • метод фиксации – неадгезивный.

Уже по тому, что сказано про амальгаму, можно сделать выводы о ее плюсах и минусах.

  • Преимущества:

    • долгосрочная служба;

    • неприхотливость в плане ухода;

    • быстрый результат (один прием);

    • способность выдерживать большие нагрузки (прочность);

    • цена.

  • Недостатки:

    • под пломбу нужна обширная полость (зуб надо высверливать больше, чем под композит);

    • неэстетичный вид (темный цвет, разительно отличается от оттенка эмали);

    • нет гарантий, что пломба не выпадет (нет сцепления со стенками зуба);

    • металлы могут менять вкусы блюд и вызывать аллергию;

    • содержание ртути.

Чем отличаются золотые вкладки?

Хотя такие зубные пломбы (де-факто вкладки) называют золотыми, полностью из золота они не состоят, это тоже сплав (ковкое золото). Как и амальгама, такой материал отличается прочностью и долговечностью.

Его особенности:

  • срок службы – от 15 лет и дольше:

  • способ установки – непрямой (вкладка изготавливается по слепку или сканам в лаборатории, что занимает 10–14 дней);

  • цена – в 5–10 раз выше, чем на амальгаму.

Преимущества:

  • золото практически никогда не вызывает аллергии;

  • сплав не подвержен коррозии;

  • случаев, когда ковкое золото влияло на вкус блюд, известно крайне мало;

  • долговечное решение;

  • высокая прочность.

Слабые места:

  • опять же, вопрос эстетики (золото смотрится лучше амальгамы, но все же сильно отличается от естественной эмали);

  • дороговизна;

  • установка минимум в 2 посещения врача.

Почему композит пользуется самой большой популярностью?

Композитная пломба изготавливается из акриловой смолы с разными наполнителями (включая стеклоиономеры). Это самый популярный материал, которым проводится пломбирование зубов в современных стоматологических клиниках, и вот почему:

  • композит подбирается под цвет эмали;

  • пломбирование может проводиться как на жевательных зубах, так и на передних;

  • есть сцепление со стенками зуба;

  • благодаря послойному нанесению есть возможность максимально точно повторить естественную форму зуба;

  • служит композитная пломба до семи лет, а иногда и дольше, случаев, чтобы она выпала (если с ней работал квалифицированный врач), известно немного.

Здесь тоже есть свои подвиды:

  • химические пломбы твердеют в результате реакции, которая требует времени;

  • светоотверждаемые пломбы (каждый слой засвечивается лампой, в результате чего достигается максимальная твердость).

Что дает пломбирование композитами?

Чаще применяется второй вариант (светоотверждаемый), его достоинства:

  • долговечность;

  • эстетика (точно в цвет эмали);

  • установка в один прием;

  • отсутствие аллергических реакций;

  • прочное соединение со стенками зуба;

  • сохранение максимального количества родных тканей;

  • идеальная форма (врач формирует зуб послойно в комфортном темпе, не переживая, что материал затвердеет).

Недостатки тоже есть:

  • композиты со временем окрашиваются;

  • по прочности материал все же уступает металлу и керамике;

  • требуется высокая квалификация врача (если наносить состав толстыми слоями, он даст усадку, повысив риск вторичного кариеса);

  • времени на пломбирование уходит больше;

  • в цену закладываются затраты времени и требования к мастерству стоматолога.

Что такое стеклоиономеры?

Стеклоиономерная зубная пломба – это разновидность композитного ее варианта с добавлением стеклоиономеров для прочности, профилактики усадки и долговечности результата. Главная особенность этого пломбировочного материала – фторалюмосиликат, стекловидный материал, который добавляется в состав.

Особенности:

  • пломбирование стеклоиономерами широко применяется в детской стоматологии;

  • материал используется для обоих методов установки – прямого и непрямого;

  • срок службы – от пяти лет;

  • отверждение – с помощью специальной синей лампы или химическое.

Плюсы:

  • главное преимущество стеклоиономерной пломбы состоит в том, что входящие в ее состав компоненты со временем высвобождают ионы фтора, это способствует укреплению эмали и профилактике нового кариеса (этим и объясняется популярность технологии в детской стоматологии);

  • материал не боится попадания слюны при пломбировании, что делает его просто незаменимым при лечении пришеечного кариеса, а также полостей на жевательных зубах, в труднодоступных местах, при кариозном процессе на зубах мудрости и т.д.;

  • эстетика – по аналогии с композитами;

  • прочность достаточно высокая для установки на передние и жевательные зубы;

  • очень плотно прилегает к стенкам полости и практически никогда не дает усадки.

Минусы:

  • нанесение одной порцией требует высокого мастерства стоматолога;

  • подбор цвета не настолько точен, как в случае с композитной пломбой;

  • выше уязвимость к механическим нагрузкам (могут образоваться трещины).

Почему и когда стоит выбирать керамические вкладки?

Хотя этот вид ортопедических конструкций часто записывают в виды пломб для зубов, де-факто он остается минипротезом. Правда, служит для тех же целей, что и пломбировочный материал (закрыть кариозную полость).

Особенности:

  • материал – стоматологическая керамика, которая не вызывает аллергии и абсолютно биосовместима (из нее делают виниры, коронки на импланты);

  • прочность сопоставима если не с амальгамой, то с золотом точно;

  • есть возможность повторить цвет эмали.

Преимущества:

  • эстетика;

  • устойчивость к окрашиванию и образованию налета (поверхность более гладкая, чем у композита);

  • прочность и долговечность (от семи лет и дольше).

Недостатки:

  • изготовление в лаборатории (минимум два посещения стоматолога);

  • под такую вкладку нужно подготовить обширную полость (меньше родных тканей зуба удается сохранить);

  • твердый материал остается хрупким – при высоких нагрузках может образоваться скол.

Керамические вкладки могут использоваться на любых зубах, но чаще ставятся на жевательные. 

Теги: лечение, импланты, зубы
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