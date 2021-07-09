Часть Киева из-за аварии на подстанции осталась без электричества

Обесточенными были 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов Фото: depositphotos.com

"Сегодня в 10.50 произошло аварийное отключение одной из секций оборудования на подстанции "Теремки". Из-за этого остались обесточенными 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов в микрорайоне Жуляны", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что занимаются ликвидацией аварии на энергооборудовании, питающем микрорайон. Сейчас специалисты выясняют причины аварийной ситуации.

По данным ДТЭК на 13.00, электроснабжение 24 многоэтажек и 100 частных домов восстановлено. Остальные обесточенные дома в компании планируют обеспечить электричеством в течение часа.