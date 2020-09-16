"Дарница" и "Интерхим" профинансировали проект осушения фундамента и стен Софии Киевской

Благодаря совместной работе "Дарницы", "Интерхима" и Zagoriy Foundation удалось быстро найти самое современное оборудование, которое помогло многим памятникам архитектуры в Европе и способно "вылечить" от сырости Софию Киевскую, отметили участники проекта.

Фармацевтические компании "Дарница" и "Интерхим" совместно с благотворительным фондом Zagoriy Foundation реализовали проект по осушению фундамента и стен Софийского собора и близлежащих сооружений с помощью швейцарского оборудования BioDry. Это позволит привести в норму уровень влаги и избавит от сырости стены и подвальные помещения Софии Киевской, сообщила пресс-служба "Дарницы".

Генеральный директор заповедника "София Киевская" Неля Куковальская на брифинге 16 сентября напомнила, что сырость и плесень – главная проблема всех старинных памятников архитектуры. По ее словам, основной угрозой для таких зданий является не только разрушение фундамента и стен из-за скопившейся влаги, но и повреждение экспонатов и архивов, которые хранятся в подвалах и запасниках.

"Я счастлива, что исполнилась моя самая заветная мечта – "вылечить" Софию. Она находится уже в весьма почтенном возрасте и вынуждена противостоять угрозам. Я рада, что фармацевтов и музейщиков объединила одна общая сверхважная миссия – заботиться о здоровье Софии Киевской", – отметила она.

Глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив отметил, что благодаря совместной работе с "Интерхимом" и Zagoriy Foundation удалось в кратчайшие сроки найти самое современное оборудование, которое помогло многим памятникам архитектуры в Европе и способно "вылечить" Софию Киевскую.

"Эта технология является биосовместимой с окружающей средой. Она уже работает и естественным образом устранит первопричину влажности фундамента и стен, которые скрывают еще много тайн и которые только предстоит раскрыть. Поэтому мы, следуя примеру Ивана Мазепы, Богдана Хмельницкого и Петра Могилы, "лечим" Софию, чтобы она сохранила свое величие, объединила прошлые и будущие поколения и наполняла жизнь настоящими ценностями, а Оранта – продолжала оберегать Киев", – подчеркнул Шимкив.

Генеральный директор ОАО "Интерхим" Анатолий Редер отметил, что Богоматерь Оранта Софиевская является защитницей Киева.

"Мы не могли остаться в стороне, когда тысячелетний памятник духовности и культуры страны оказался под угрозой. То, что он дошел до нас в первозданном виде, – настоящее чудо. Поэтому когда перед собором возникла угроза чрезмерной влаги, мы не колебались ни секунды. Плодотворное сотрудничество с партнерами и руководством заповедника дало обнадеживающие плоды: влага покидает стены – София выздоравливает", – отметил Редер.

Сооснователь благотворительного фонда Zagoriy Foundation Катерина Загорий подчеркнула, что совместный проект по оздоровлению Софии Киевской станет еще одним шагом по восстановлению культуры меценатства в Украине.

"Это настоящее чудо и общая заслуга украинцев, что нам удалось сохранить собор XI века. Мы должны поблагодарить за это ученых, строителей, реставраторов, сотрудников музея. И, конечно же, меценатов всех времен. Приобщиться к их труду – большая честь для нас. Реконструкция Софии во времена Ивана Мазепы была символом восстановления Украины после руины. Уверена, что этот совместный проект Zagoriy Foundation, фармацевтических компаний "Дарница" и "Интерхим" станет еще одним важным шагом к возрождению культуры благотворительности в нашей стране", – сказала она.