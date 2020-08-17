Владелец многоэтажки в буферной зоне Софии Киевской демонтирует лишние этажи – Кличко

Работы по демонтажу верхних этажей дома на улице Гончара, 17/23 в Киеве начнутся после того, как новый застройщик согласует с властями столицы обновленный проект, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Новый владелец многоэтажки на улице Гончара, 17/23 в Киеве демонтирует лишние этажи. Об этом 17 августа в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Строительство там городская власть остановила в 2016 году. Новый владелец, который приобрел здание, взял на себя обязательство убрать лишние этажи, чтобы дом не был выше 27 метров. Закреплено это в совместном меморандуме, который подписали городская власть, представители компании-застройщика, общественные активисты организации "Андреевская-Пейзажная инициатива" и руководство Национального заповедника "София Киевская", – написал Кличко.

По словам мэра, обновленный проект застройщик предоставит на рассмотрение города в ближайшее время. Работы обещают начать после согласования.

Кличко рассказал, что конфликт из-за строительства этого дома продолжается с 2008 года. Последние четыре года работы на объекте остановлены по решению городских властей. Дом находится в буферной зоне Софии Киевской. Изначально планировалось, что его высота будет 36 метров, сообщил в Facebook экс-нардеп Игорь Луценко.