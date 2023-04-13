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Докапитализация и выкуп недвижимости в столице. В "Киевгорстрое" рассказали, как восстанавливают финансовое здоровье компании

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Игорь Кушнир: В довоенное время мы часто говорили о том, что "Киевгорстрой" всегда достраивает до конца". И сегодня делаем все возможное, чтобы этот девиз остался безоговорочным
Игорь Кушнир: В довоенное время мы часто говорили о том, что "Киевгорстрой" всегда достраивает до конца". И сегодня делаем все возможное, чтобы этот девиз остался безоговорочным
Фото: Ігор Кушнір / Facebook

Руководство "Киевгорстроя" делает все, чтобы восстановить финансовое здоровье строительной компании и вернуться к довоенным темпам строительства, сообщил в Facebook президент компании Игорь Кушнир.

Он напомнил, что из-за полномасштабного вторжения на строительном рынке заметно подорожали стройматериалы, возник дефицит квалифицированных кадров, рухнули продажи квадратных метров. Поэтому зимой "Киевгорстрой" был вынужден приостановить работы на стройплощадках.

"Логичный вопрос: "Когда строительство будет возобновлено в полном объеме?" Отвечаю. Через год полномасштабной войны КГС исчерпал определенное количество запасов. На сегодняшний день делается все возможное, чтобы финансовое здоровье компании было восстановлено и мы могли начать строить нормальными темпами. Ожидается, что у КГС выкупят недвижимости на 300 млн грн на нужды города. На рассмотрении комиссий горсовета находится решение о докапитализации компании на 1 млрд грн. Плотно работаем с банками", – написал Кушнир.

Он отметил, что усилий одной только компании и киевской власти не хватит, и призвал всех людей, купивших недвижимость, продолжать платить рассрочки и кредиты. Сейчас долг составляет около 326 млн грн, и для того, чтобы начать строить, компании важна каждая гривна, подчеркнул Кушнир.

"Мы в одной лодке. Подчеркиваю, что эти средства пойдут исключительно на достройку конкретного комплекса, в котором вы купили квартиру… Компания наравне с инвесторами заинтересована в завершении всех комплексов и передаче квартир. В довоенное время мы часто говорили о том, что "Киевгорстрой" всегда достраивает до конца". И сегодня делаем все возможное, чтобы этот девиз остался безоговорочным", – заверил президент компании.

https://www.facebook.com/inkushaa/posts/pfbid02TcbhajaTXjSoYjzg19hpU32MtuCiSudhgRE8aAggPEtECwAKqLQLaFi2zjLwJ3BXl

Теги: Киев, недвижимость, Киевгорстрой, строительство, финансы, докапитализация
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