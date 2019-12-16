"Киевгорстрой" взял на себя обязательство достроить дома "Укрбуда" – президент компании

Деньги инвесторов "Киевгорстроя" не будут использовать для финансирования строительства домов "Укрбуда", заявил президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.

Холдинговая компания "Киевгорстрой" достроит жилые комплексы компании "Укрбуд" за счет собственных и кредитных средств. Также компания намерена договориться о поддержке с Кабинетом Министров, Министерством финансов и Киевской горгосадминистрацией. Как сообщается на сайте "Киевгорстроя", об этом 16 декабря заявил президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.

Он заверил, что деньги инвесторов "Киевгорстроя" не будут использовать для финансирования строительства домов "Укрбуда".

"Киевгорстрой" не будет тратить средства инвесторов холдинговой компании. Мы будем рассматривать возможность использовать нераспределенную прибыль, которую компания аккумулировала за годы успешной работы на рынке. К тому же, ведутся переговоры с банками, также рассчитываем на поддержку Кабмина, Минфина и КГГА", – сказал он.

По словам Кушнира, "Киевгорстрой" берет на себя обязательство "обеспечить квартирами всех 13 тыс. инвесторов "Укрбуда".

Генеральный директор "Укрбуда" Олег Майборода поблагодарил "Киевгорстрой" за поддержку и выразил готовность помогать достраивать объекты.

"Это знаковый для "Укрбуда" момент – нам протянули руку помощи. Мы договорились с мощным государственным девелопером – "Киевгорстроем" – о том, что он достроит все наши объекты. Вопрос удалось решить, поэтому теперь для инвесторов "Укрбуда" все наладится, и они получат свои квартиры", – сказал Майборода.

Он заявил, что бывший руководитель "Укрбуда" Максим Микитась сейчас не связан с компанией.

Отвечая на вопрос, когда инвесторы компании "Укрбуд" получат план достройки домов и в какой очередности "Киевгорстрой" будет их достраивать, Кушнир заявил, что для окончательных подсчетов нужно больше времени.

"Детали, в частности относительно сроков, очередности и так далее, мы дадим позже. Нам нужно сесть и разобраться в том наследии, которое мы получили вместе с "Укрбудом". А наследие достаточно сложное – и финансовое, и техническое. Я прошу у вас немного больше времени, чтобы дать вам больше деталей. Главное – люди получат свои квартиры", – заключил Кушнир.

Агентство "ЛІГАБізнесІнформ" писало, что проблемы у "Укрбуда" начались летом текущего года. К декабрю работы на объектах компании были практически остановлены.