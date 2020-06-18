Канатная дорога через Днепр в Киеве. К проекту привлекут инвестора

Предварительно длина канатной переправы от Арки Дружбі народов до Труханового острова в Киеве составит 530 м.

Впервые о строительстве канатной дорогие мэр столицы Виталий Кличко заявил еще в 2016 году Фото: kyivcity.gov.ua

К строительству канатной переправы от Арки Дружбы народов до Труханова острова в Киеве привлекут инвестора. Об этом сообщили 18 июня в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что заказчиком реализации проекта является коммунальное предприятие по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "Плесо".

Предварительно длина канатной переправы составит 530 м.

"Проект канатной переправы является элементом рекреационной инфраструктуры и не предусматривает строительных или иных работ, которые могут привести к разрушению, уничтожение или повреждение объектов культурного наследия", – отметили в КГГА.

Впервые о строительстве канатной дорогие мэр столицы Виталий Кличко заявил еще в 2016 году. В мае 2017 года он утверждал, что ведутся переговоры с компаниями из Кореи, Австрии, Германии и США.