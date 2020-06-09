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Киев занял 106-е место в рейтинге самых дорогих городов для эмигрантов. На этой же позиции Гамбург и Лиссабон

Самым дорогим городом для жизни иностранных специалистов был признан Гонконг, говорится в исследовании консалтинговой группы Mercer.

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В 2019 году Киев занял в рейтинге самых дорогих городов для иностранцев 150-е место
В 2019 году Киев занял в рейтинге самых дорогих городов для иностранцев 150-е место
Фото: depositphotos.com

Киев занял 106-е место в списке наиболее дорогих городов для иностранных специалистов. Соответствующий рейтинг составила консалтинговая группа Mercer.

Вместе со столицей Украины эту строчку делят Гамбург и Лиссабон. В 2019 году Киев занял в этом рейтинге 150-е место, а в 2018 году – 173-е.

Самым дорогим городом для жизни иностранных специалистов был признан Гонконг. На втором месте – Ашхабад (Туркменистан), а на третьем – Токио (Япония).

В первую десятку попали также Цюрих (Швейцария), Сингапур, Нью-Йорк (США), Шанхай (Китай), Берн (Швейцария), Женева (Швейцария) и Пекин (Китай). 

Дешевле всего для иностранных специалистов жить в Ташкенте (Узбекистан), Бишкеке (Кыргызстан), Виндхуке (Намибия) и в Тунисе.

Теги: Киев, рейтинг, жилье
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