"Киевметрострой" готовится к прокладке второго тоннеля от будущей станции "Мостицкая" до станции "Сырец"

Метростроевцы работают на всех открытых участках – как в районе будущей станции "Мостицкая", так и на "Проспекте Правды" Фото: aspi.com.ua

"Работы по сооружению двух новых станций на Виноградаре продолжаются на всех строительных площадках. Несмотря на снег, мороз и скептиков, метростроевцы работают на всех открытых участках – как в районе будущей станции "Мостицкая", так и на "Проспекте Правды". Сейчас завершается капитальный ремонт ТПК (тоннелепроходческого комплекса. – "ГОРДОН") "Галина", который будет прокладывать левый тоннель со стройплощадки №214 до "Сырца", – рассказал генеральный директор АО "Киевметрострой" Андрей Пронин.

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Видео: Інформагентство АСПІ / ASPI news / YouTube