"Киевметрострой" показал строительство метро на Виноградарь с высоты птичьего полета

Все выполняется по договору, проектно-сметной документации и по плану-графику", – рассказали в АО "Киевметрострой" Фото: aspi.com.ua

После соединения щит демонтируют, очистят и перевезут на строительную площадку №214 для прохождения левого перегонного туннеля.

"На открытых участках ветки метро на Виноградарь (строительных площадках №212 и №215) ведутся работы по перекладке инженерных сетей (электричество, канализация, водопровод и т. д.). Продолжается обустройство стены в грунте, разработка котлованов и вывоз грунтов, другие сопроводительные строительные работы. Все выполняется по договору, проектно-сметной документации и по плану-графику", – рассказал заместитель главного инженера АО "Киевметрострой" по производству Сергей Полянский.

Видео с трех стройплощадок "Киевметрострой" выложил 14 июля в своем YouTube.

ВИДЕО

Видео: KYIVMETROBUD / YouTube

ASPI опубликовало фоторепортаж строительства.

фотогалерея ( 1 из 5) Фото: aspi.com.ua Фото: aspi.com.ua Фото: aspi.com.ua Фото: aspi.com.ua Фото: aspi.com.ua