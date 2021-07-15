"Киевметрострой" показал строительство метро на Виноградарь с высоты птичьего полета

После соединения щит демонтируют, очистят и перевезут на строительную площадку №214 для прохождения левого перегонного туннеля.
"На открытых участках ветки метро на Виноградарь (строительных площадках №212 и №215) ведутся работы по перекладке инженерных сетей (электричество, канализация, водопровод и т. д.). Продолжается обустройство стены в грунте, разработка котлованов и вывоз грунтов, другие сопроводительные строительные работы. Все выполняется по договору, проектно-сметной документации и по плану-графику", – рассказал заместитель главного инженера АО "Киевметрострой" по производству Сергей Полянский.
Видео с трех стройплощадок "Киевметрострой" выложил 14 июля в своем YouTube.
ASPI опубликовало фоторепортаж строительства.
Строительство двух станций Киевского метрополитена в направлении Виноградаря началось в сентябре 2020 года. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что сдача станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" запланирована на декабрь 2021 года.