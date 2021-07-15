ГОРДОН
 
 
КИЕВ

"Киевметрострой" показал строительство метро на Виноградарь с высоты птичьего полета

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
   
|
Все выполняется по договору, проектно-сметной документации и по плану-графику", рассказали в АО "Киевметрострой"
Все выполняется по договору, проектно-сметной документации и по плану-графику", – рассказали в АО "Киевметрострой"
Фото: aspi.com.ua

Метростроители завершают возведение правого тоннеля, который соединит будущую станцию "Мостицкая" и пока последнюю на линии "Сырец" на ветке столичного метрополитена на жилой массив Виноградарь. Туннелепроходческому щиту "Галина" осталось преодолеть только 140 метров, пишет агентство ASPI.

После соединения щит демонтируют, очистят и перевезут на строительную площадку №214 для прохождения левого перегонного туннеля.

"На открытых участках ветки метро на Виноградарь (строительных площадках №212 и №215) ведутся работы по перекладке инженерных сетей (электричество, канализация, водопровод и т. д.). Продолжается обустройство стены в грунте, разработка котлованов и вывоз грунтов, другие сопроводительные строительные работы. Все выполняется по договору, проектно-сметной документации и по плану-графику", – рассказал заместитель главного инженера АО "Киевметрострой" по производству Сергей Полянский.

Видео с трех стройплощадок "Киевметрострой" выложил 14 июля в своем YouTube.

ВИДЕО
Видео: KYIVMETROBUD / YouTube

ASPI опубликовало фоторепортаж строительства.

Контекст:

Строительство двух станций Киевского метрополитена в направлении Виноградаря началось в сентябре 2020 года. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что сдача станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" запланирована на декабрь 2021 года.

Теги: Киев, метро, строительство, Киевметрострой, метрополитен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"О, скоро будет свадьба". Свитолина и Монфис опубликовали последние посты в статусе жениха и невесты
"О, скоро будет свадьба". Свитолина и Монфис опубликовали последние посты в статусе жениха и невесты
"Глушила себя сильными препаратами". Дочери онкобольной Заворотнюк диагностировали депрессию и панические атаки
"Глушила себя сильными препаратами". Дочери онкобольной Заворотнюк диагностировали депрессию и панические атаки
"Она меня не уважает уже очень многие годы". В сети показали публичную ссору экс-участниц группы "НеАнгелы". Видео
"Она меня не уважает уже очень многие годы". В сети показали публичную ссору экс-участниц группы "НеАнгелы". Видео
15 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
15 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
Жена принца Гарри Меган стала продюсером мультфильма, героиня которого "находится на пути к самопознанию, пытаясь преодолеть проблемы"
Жена принца Гарри Меган стала продюсером мультфильма, героиня которого "находится на пути к самопознанию, пытаясь преодолеть проблемы"
"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди
"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди
Семена чиа: полезные свойства и как их употреблять
Семена чиа: полезные свойства и как их употреблять
"Ой, какой пресс", " И фигурка отпад". Подписчики обсуждают фото Паперной в бикини
"Ой, какой пресс", " И фигурка отпад". Подписчики обсуждают фото Паперной в бикини
"Да, фигура, конечно, божественная", "Шикарные ноги". Ризатдинова показала пляжное фото без фильтров
"Да, фигура, конечно, божественная", "Шикарные ноги". Ризатдинова показала пляжное фото без фильтров
Ведущая "1+1" Витвицкая ночью попала в ДТП. Ее госпитализировали. Видео
Ведущая "1+1" Витвицкая ночью попала в ДТП. Ее госпитализировали. Видео
"Кушаем грудное молочко уже не так долго, как раньше". Жена 55-летнего Павлика показала их подросшего сына
"Кушаем грудное молочко уже не так долго, как раньше". Жена 55-летнего Павлика показала их подросшего сына
"Самая красивая в мире". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли широко развела ноги на камеру
"Самая красивая в мире". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли широко развела ноги на камеру
"Уже отъела бока". Стоцкая на отдыхе в Турции показала тело в раздельном купальнике
"Уже отъела бока". Стоцкая на отдыхе в Турции показала тело в раздельном купальнике
"Какая милота", "Мимими". Молодая жена 75-летнего Петросяна показала, как выглядит романтика с ним
"Какая милота", "Мимими". Молодая жена 75-летнего Петросяна показала, как выглядит романтика с ним
Суд разрешил Бритни Спирс нанять собственного адвоката в деле об опеке
Суд разрешил Бритни Спирс нанять собственного адвоката в деле об опеке
"Что с лицом?", "На транса похожа", "Губы это нечто", "Такая красивая была раньше". В сети обсуждают изменившееся лицо Седоковой
"Что с лицом?", "На транса похожа", "Губы – это нечто", "Такая красивая была раньше". В сети обсуждают изменившееся лицо Седоковой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
Дорофеева снялась в "голом топе" в ванной. Фото
Дорофеева снялась в "голом топе" в ванной. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS