Киевские власти призывают горожан не выходить без необходимости на улицу

Воздух в Киеве сейчас приближается к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц Фото: depositphotos.com

"Источник образования пыли находится за территориальными границами Киева. Повышение концентрации происходит за счет перемещения воздушными массами пыли с юго-восточного направления", – говорится в сообщении.

На левом берегу содержание взвешенных частиц составляет 392 мкг/м³, на правом – 339 мкг/м³ (предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м³).

Превышения концентрации других загрязняющих веществ (оксида и диоксида азота, оксида серы, озона, формальдегида, оксида углерода, сероводорода) не обнаружено.

Киевлян призывают закрыть дома окна и не выходить без необходимости на улицу. Кроме того, пить много воды. У кого дома есть воздухоочиститель – включить его на максимум.