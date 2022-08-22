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Киевские власти призывают горожан не выходить без необходимости на улицу

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Воздух в Киеве сейчас приближается к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц
Воздух в Киеве сейчас приближается к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц
Фото: depositphotos.com

22 августа в столице наблюдается ухудшение качества воздуха, сообщает КГГА. Специалисты зафиксировали приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц (пыли).

"Источник образования пыли находится за территориальными границами Киева. Повышение концентрации происходит за счет перемещения воздушными массами пыли с юго-восточного направления", – говорится в сообщении.

На левом берегу содержание взвешенных частиц составляет 392 мкг/м³, на правом – 339 мкг/м³ (предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м³).

Превышения концентрации других загрязняющих веществ (оксида и диоксида азота, оксида серы, озона, формальдегида, оксида углерода, сероводорода) не обнаружено.

Киевлян призывают закрыть дома окна и не выходить без необходимости на улицу. Кроме того, пить много воды. У кого дома есть воздухоочиститель – включить его на максимум.

Теги: Киев, экология, КГГА, пыльная буря, воздух, безопасность, смог
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