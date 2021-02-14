На левом берегу Киева прорвало водопровод, движение транспорта ограничено

Из-за прорыва водопровода в Киеве подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича.

На улицах Попудренко и Хоткевича ограничено движения транспорта Фото: Київпастранс / Kyivpastrans / Facebook

14 февраля в Киеве произошел прорыв водопровода на улице Попудренко, 52. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича. На этих улицах ограничено движение трамваев и автомобилей.

В частности, задерживается движение автобусов №6, 63, 118, 33Т и трамваев №22, 8, 29, 28, сообщили в "Киевпастрансе".

Движение автобусов №63, 118, 33Т организовано до Дарницкой площади, движение автобусов №6 заблокировано.

Движение трамваев №22, 8, 29 организовано до Дарницкого ТРЕД, а движение трамваев №28 организовано до улицы Лифаря.

Видео подтопления опубликовано на Facebook-странице "Киевавтодор".