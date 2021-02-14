На левом берегу Киева прорвало водопровод, движение транспорта ограничено

14 февраля в Киеве произошел прорыв водопровода на улице Попудренко, 52. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича. На этих улицах ограничено движение трамваев и автомобилей.
В частности, задерживается движение автобусов №6, 63, 118, 33Т и трамваев №22, 8, 29, 28, сообщили в "Киевпастрансе".
Движение автобусов №63, 118, 33Т организовано до Дарницкой площади, движение автобусов №6 заблокировано.
Движение трамваев №22, 8, 29 организовано до Дарницкого ТРЕД, а движение трамваев №28 организовано до улицы Лифаря.
Видео подтопления опубликовано на Facebook-странице "Киевавтодор".