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На въезде в Киев задержан священник УПЦ МП без прав и выпившим – ГПСУ

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Пограничники передали задержанного полиции
Пограничники передали задержанного полиции
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Пограничники на въезде в Киев задержали священника Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины 29 марта.

"Он был за рулем подвыпившим и без документов на право вождения. Священник 1975 года рождения нецензурно высказывался и вел себя довольно некорректно. В ходе осмотра транспортного средства пограничники обнаружили документы, изданные во временно оккупированном Крыму и на территории России на неизвестное лицо и документы, диски и материалы религиозной организации УПЦ МП. Объяснить наличие выявленных документов и материалов в автомобиле, а также проходить тест на употребление алкоголя уроженец Волынской области отказался", – говорится в сообщении.

Задержанного передали полиции и уведомили Службу безопасности Украины. В отношении него могут составить протокол по ч. 2 ст. 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявившим их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами) и ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции).

На видеозаписи, опубликованной ГПСУ, мужчина говорит: "Ты балабол. Ты проститутка. А кто разрешил мои документы смотреть без моего разрешения? [...] Охренеть! Вы что, вообще рамсы попутали? Кто вам разрешил без моего ведома в телефон смотреть мой личный? [...] Ты зеро, ноль! У меня пацаны под Бахмутом сдохли! Погибли! Ты рот закрой".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, Госпогранслужба, пограничники, ГПСУ, священник
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