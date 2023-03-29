На въезде в Киев задержан священник УПЦ МП без прав и выпившим – ГПСУ

"Он был за рулем подвыпившим и без документов на право вождения. Священник 1975 года рождения нецензурно высказывался и вел себя довольно некорректно. В ходе осмотра транспортного средства пограничники обнаружили документы, изданные во временно оккупированном Крыму и на территории России на неизвестное лицо и документы, диски и материалы религиозной организации УПЦ МП. Объяснить наличие выявленных документов и материалов в автомобиле, а также проходить тест на употребление алкоголя уроженец Волынской области отказался", – говорится в сообщении.

Задержанного передали полиции и уведомили Службу безопасности Украины. В отношении него могут составить протокол по ч. 2 ст. 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявившим их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами) и ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции).

На видеозаписи, опубликованной ГПСУ, мужчина говорит: "Ты балабол. Ты проститутка. А кто разрешил мои документы смотреть без моего разрешения? [...] Охренеть! Вы что, вообще рамсы попутали? Кто вам разрешил без моего ведома в телефон смотреть мой личный? [...] Ты зеро, ноль! У меня пацаны под Бахмутом сдохли! Погибли! Ты рот закрой".