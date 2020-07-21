Нардеп Васильев: Помощник Гройсмана Коновалов претендует на должность главы Деснянской РГА

Нардеп от "Слуги народа" Игорь Васильев напомнил, что Роман Коновалов был заместителем главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации, а также помощником экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Бывший замглавы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) Роман Коновалов претендует на пост главы Деснянской райгосадминистрации Киева. Об этом в Facebook 21 июля сообщил нардеп от "Слуги народа" Игорь Васильев.

"Уверен, после местных выборов и смены мэра в Киеве подобного уже не будет. Стало известно что помощник [бывшего премьер-министра Владимира] Гройсмана и выходец из скандальной ГПЗКУ Роман Коновалов претендует на должность главы Деснянской РГА. Если для [мэра Киева Виталия] Кличко стремление назначать куда-то людей из команды Гройсмана привычно, то для команды президента – нет", – написал парламентарий.

Он напомнил, что Коновалов с октября 2017-го по январь 2020 года был заместителем главы правления ГПЗКУ.

"Еще в 2013 году Китай выдал Украине $1,5 млрд займа под госгарантии. По условиям договора, ГПЗКУ должна была поставить в Китай зерновые в объемах 4–6 млн тонн в год в течение 15 лет, начиная с 2013–2014 года, а китайская корпорация в свою очередь в течение пяти лет планировала продавать ГПЗКУ сельхозоборудование и другие товары для сельского хозяйства. Но ГПЗКУ вместо китайских партнеров на условиях постоплаты поставляла зерно целому ряду компаний в Саудовской Аравии с сомнительной репутацией. Последние с ней не рассчитались. Ряд контрактов были заключены на поставки сельхозпродукции по заниженным ценам – и тоже не в Китай. В октябре прошлого года в Вильнюсе (Литва) был задержан бывший председатель правления ГПЗКУ Петр Вовчук, которого Национальное бюро разыскивало как подозреваемого в уголовном производстве по факту нанесения более $60 млн ущерба предприятию", – добавил Васильев.

Исполняющей обязанности главы Деснянской РГА после смерти 14 июня 2020 года ее председателя Давида Шатиришвили является Ирина Алексеенко.