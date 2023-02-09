Один человек погиб, трех спасли из-под завалов на месте взрыва в Киеве – КГГА

"В результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе один человек погиб. Еще троих человек удалось вытащить из-под завалов. Им оказывается медицинская помощь", – сообщили в КГВА.

По информации КГВА, под завалами еще могут быть шесть человек. "Есть люди под завалами, их слышно. Спасательная операция продолжается", – говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что взрыв произошел в одноэтажном здании на территории бывшего завода, речь о складском помещении. В результате взрыва обрушилось 500 м² здания.

Он пишет, что причины взрыва еще выясняют. В КГВА сообщали, что, по предварительной информации, там взорвался газовый баллон.