В Киеве созданы мобильные огневые группы для защиты от воздушных атак

Мобильная огневая группа может также уничтожать крылатые ракеты и другие воздушные цели, отмечается в сообщении.
Подготовлены экипажи на легковых автомобилях повышенной проходимости – вооружены крупнокалиберными пулеметами и оснащены тепловизионными прицелам и другими приборами обнаружения целей и лазерного целеуказания, отметил Павлюк.
Огневые позиции для мобильных групп определены так, чтобы экипаж быстрее прибыл на место. Подготовка самого экипажа к бою занимает не более одной минуты.
Павлюк также сообщил, что число мобильных групп постоянно увеличивается, а также ведется работа по улучшению их технического оснащения.
Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
С начала октября 2022 года Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
По словам президента Владимира Зеленского, за первые восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины более 4,7 тыс. ракет.
С сентября Воздушным силам (ВС) ВСУ удалось уничтожить более тысячи ракет и дронов-камикадзе, которые россияне выпустили по Украине, заявил 6 января командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.