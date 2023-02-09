В Киеве созданы мобильные огневые группы для защиты от воздушных атак

Мобильная огневая группа может также уничтожать крылатые ракеты и другие воздушные цели, отмечается в сообщении.

Подготовлены экипажи на легковых автомобилях повышенной проходимости – вооружены крупнокалиберными пулеметами и оснащены тепловизионными прицелам и другими приборами обнаружения целей и лазерного целеуказания, отметил Павлюк.

Огневые позиции для мобильных групп определены так, чтобы экипаж быстрее прибыл на место. Подготовка самого экипажа к бою занимает не более одной минуты.

Павлюк также сообщил, что число мобильных групп постоянно увеличивается, а также ведется работа по улучшению их технического оснащения.