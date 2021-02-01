Полиция задержала "минера" железнодорожного вокзала в Киеве, взрывчатку не нашли

Полиция Киева задержала "минера" Центрального железнодорожного вокзала, взрывоопасных предметов в здании не нашли. Об этом рассказали в пресс-службе столичной полиции 1 февраля.
Задержанным оказался 32-летний уроженец Львовской области. Правоохранители тщательно проверили объект и прилегающую территорию, никаких взрывоопасных предметов не обнаружили, уточнили в полиции.
На месте "минирования" работали следственно-оперативная группа районного управления полиции, взрывотехники, кинологи и врачи. После установления всех обстоятельств происшествия в полиции дадут соответствующую правовую квалификацию.