Пожар на АЗС в Киеве ликвидирован. Кличко сообщил его причину

Пожар возник на АЗС вследствие удара автомобиля в заправочную колонку Фото: ДСНС України / Telegram

"Пожар на АЗС ликвидирован. Огонь бушевал на площади 1500 м². Спасатели продолжают разведку помещений", – заявил он.

Кличко отметил, что трое пострадавших госпитализированы, самому младшему из них 17 лет.

Позже мэр написал, что пожар возник вследствие удара легкового автомобиля в заправочную колонку. Полностью уничтожены здание и наземное оборудование АЗС и восемь легковых автомобилей. У пострадавших – ожоги разной степени, уточнил он.

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала в Telegram фото с места пожара.