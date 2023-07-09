На Броварском шоссе в Киеве вспыхнул пожар на заправке, есть пострадавшие

В настоящее время к тушению привлечены 30 человек личного состава и 5 единиц техники, сообщили в ГСЧС. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

На опубликованных фотографиях видно, что пожар произошел на территории автозаправочной станции.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что медики госпитализировали двух пострадавших. Третьего пострадавшего осматривают и тоже госпитализируют.

Корреспондент "ГОРДОН" сообщает, что происшествие случилось на АЗС Klo возле станции метро "Дарница".

Telegram-канал "Реальный Киев | Украина" опубликовал видео с места происшествия.

Канал пишет, что, по словам очевидцев, два молодых человека на кабриолете Peugeot свернули к заправке из третьей полосы движения. "Не справились с управлением. Снесли рекламный борд. Далее влетели в заправочную колонку. Огонь вспыхнул мгновенно. Рядом были еще автомобили и люди", – говорится в сообщении.