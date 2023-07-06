Движение на левобережной развязке Дарницкого моста в Киеве открыто – основатель "Автострады" Шкиль

"Более 15 лет мост был в недостроенном состоянии. Отсутствие всего комплекса развязок привело к тому, что транспорт не мог использовать Дарницкий мост, как это предусмотрено проектом. Возник дисбаланс транспортных потоков: соседние мосты – Южный и мост имени Патона – были перегружены, в то время как Дарницкий имеет существенный резерв пропускной способности", – написал он.
Бизнесмен уточнил, что проблема проезда на Левый берег приобрела еще больший масштаб после начала полномасштабного вторжения России, когда движение через Южный мост было ограничено.
"Российское полномасштабное вторжение внесло коррективы в графики строительства, но уже в мае 2022 года Autostrada возобновила весь масштаб работ, чтобы ускорить открытие и минимизировать неудобства для водителей – работы выполняли в круглосуточном режиме за свой счет!" – заявил Шкиль.
По его оценке, строительство имеет особое значение для столицы.
"Это первый пример реализации крупного строительного проекта центральной власти в Киеве, в отличие от мостов-долгостроев, годами возводимых в столице! В таком формате – "сказано – сделано" – реализуются все проекты президентской программы! Приглашаю водителей воспользоваться новыми съездами Дарницкого моста и оценить качество работ Autostrada!" – написал основатель компании-подрядчика.
Дарницкий мост через Днепр соединяет столичные районы Дарницу и Выдубичи. Строительство началось в 2004 году, в 2011-м были введены в эксплуатацию существующие автомобильные съезды, и с тех пор работы были остановлены.
Группа компаний "Автострада", которая входит в холдинг MS Capital предпринимателя Максима Шкиля, победила в тендере на завершение развязки стоимостью 1,15 млрд грн. В сентябре 2021 года был подписан договор. Завершить строительство развязки "Автострада" рассчитывала в декабре 2022 года.
Чтобы сдать объект в намеченный срок, подрядчик тогда заявлял, что будет вести работы круглосуточно и без выходных. Компания анонсировала, что сначала проведет инвентаризацию металлоконструкций, проверит, на месте ли все элементы и в каком они состоянии, так как почти 10 лет сам мост и часть конструкций съезда никто не обследовал.