После войны Украину ждет ренессанс стального строительства – СЕО "Метинвеста" Юрий Рыженков

Юрий Рыженков: Как только мы победим, нам следует начинать строительство для людей. А параллельно мы будем возрождать нашу промышленность Фото: metinvest.media

"Пока идет война, мы помогаем прежде всего нашим сотрудникам: тем, кто имеет повреждение жилья, мы помогаем его починить, оставшимся без жилья – предоставляем временное, например в наших профилакториях. Но после войны нас ждет развитие страны и восстановление. И я убежден, что восстановление Украины станет ренессансом стального строительства – мы сможем возродить нашу страну, снабжая сталью, которая нужна для ее восстановления. Одним из этапов такой работы стал запуск проекта "Стальная мечта" от "Метинвеста", – отметил Рыженков.

Он уточнил, что сейчас в Украине из-за потери контроля над металлургическими предприятиями Мариуполя возникла проблема с производством некоторых стальных конструкций. Однако это можно рассматривать как возможность привлечь иностранных партнеров к восстановлению Украины. К примеру, итальянские архитекторы разработали дома, которые строят вообще без использования бетона или цемента, даже фундамент полностью делают из стали.

"Такие многоэтажки можно строить модулями, потом транспортировать в Украину, собирать уже на наших мощностях и устанавливать там, где нужно построить дом. То есть это синхрон: мы должны объединить восстановление самой промышленности с восстановлением социального сектора. Людям нужно где-то жить. И как только мы победим, нам следует начинать строительство для людей. А параллельно мы будем возрождать нашу промышленность", – подчеркнул Рыженков.

Он напомнил, что из украинской стали уже построены здания, аналогов которым нет в мире, в том числе – безопасный конфайнмент над ЧАЭС. И никто не мешает украинскому обществу после победы построить даже новый Empire State Building, убежден топ-менеджер.

"Когда мы будем восстанавливать после войны наше государство, у нас будет возможность создать много объектов, которыми будем гордиться потом много лет. Но вдохновение должно быть у населения и у бизнесменов, которые захотят это сделать", – резюмировал Рыженков.

Группа "Метинвест" в Лондоне подписала Ukraine Business Compact 2023 – международный меморандум, содержащий принципы долгосрочного устойчивого экономического обновления Украины. Хабом, объединившим лидеров национального бизнес-сообщества, стал Глобальный договор ООН в Украине.