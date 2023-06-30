Вице-премьер Федоров: Законопроект №5655 сделает строительную сферу еще более прозрачной

“Украинцы уже три года строят без взяток, а государство экономит миллиарды – годовщина Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Эта сфера всегда считалась одной из самых коррумпированных, но цифровизация изменила правила игры – каждый фиксируется и легко отслеживается. Все максимально прозрачно”, – написал вице-премьер.
По его словам, сейчас какие-либо злоупотребления останавливаются на этапе усилий. Так государство экономит миллиарды гривен ежегодно. Реальный антикоррупционный эффект от цифровизации строительства составляет 1,5 млрд грн в год. В общей сложности государство сэкономило 9,6 млрд грн благодаря тому, что цифровизация исключает человеческий фактор, подчеркнул Федоров.
“За три года работы ЕГЭССС (Единой государственной электронной системы в сфере строительства. – "ГОРДОН") создали более 2,6 млн цифровых документов, 45 электронных кабинетов. К системе присоединились 72 тысячи архитекторов, инженеров-проектировщиков, энергоаудиторов и органов строительного контроля. А команда Минцифры запустила 14 строительных услуг на портале "Дія", которыми воспользовались уже более 100 тысяч раз”, – рассказал вице-премьер.
Он проанонсировал открытие новых сервисов, которые также призваны бороться с коррупцией в строительной сфере.
"Кроме того, председатель Верховной Рады и профильные министерства обратились в Европарламент. Цель – вместе обсудить законопроект №5655 и определить дорожную карту изменений, которые сделают сферу строительства еще более прозрачной. Благодарю команды Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и USAID / UK aid проект TAPAS Project / "Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах" за совместную работу”, – подчеркнул Федоров.
Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.
1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.
13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов. Документ все еще находится на подписи у президента.