Вице-премьер Федоров: Законопроект №5655 сделает строительную сферу еще более прозрачной

“Украинцы уже три года строят без взяток, а государство экономит миллиарды – годовщина Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Эта сфера всегда считалась одной из самых коррумпированных, но цифровизация изменила правила игры – каждый фиксируется и легко отслеживается. Все максимально прозрачно”, – написал вице-премьер.

По его словам, сейчас какие-либо злоупотребления останавливаются на этапе усилий. Так государство экономит миллиарды гривен ежегодно. Реальный антикоррупционный эффект от цифровизации строительства составляет 1,5 млрд грн в год. В общей сложности государство сэкономило 9,6 млрд грн благодаря тому, что цифровизация исключает человеческий фактор, подчеркнул Федоров.

“За три года работы ЕГЭССС (Единой государственной электронной системы в сфере строительства. – "ГОРДОН") создали более 2,6 млн цифровых документов, 45 электронных кабинетов. К системе присоединились 72 тысячи архитекторов, инженеров-проектировщиков, энергоаудиторов и органов строительного контроля. А команда Минцифры запустила 14 строительных услуг на портале "Дія", которыми воспользовались уже более 100 тысяч раз”, – рассказал вице-премьер.



Он проанонсировал открытие новых сервисов, которые также призваны бороться с коррупцией в строительной сфере.

"Кроме того, председатель Верховной Рады и профильные министерства обратились в Европарламент. Цель – вместе обсудить законопроект №5655 и определить дорожную карту изменений, которые сделают сферу строительства еще более прозрачной. Благодарю команды Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и USAID / UK aid проект TAPAS Project / "Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах" за совместную работу”, – подчеркнул Федоров.