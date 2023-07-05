Основатель "Автострады" Шкиль: Движение по Черниговскому мосту открыто!

Максим Шкиль: Это была действительно титаническая работа, в которой мы задействовали огромное количество техники и работников Фото: Maksym Shkil / Facebook

"Движение по Черниговскому мосту открыто! Сегодня в восемь утра по отстроенному мосту через реку Десна, который черниговцы еще называют Киевским, поехал первый транспорт! В марте 2022 года россияне полностью уничтожили два металлических 80-метровых пролета. На 11-метровой глубине лежала не только 400-тонная конструкция старого моста, но и остатки других мостов, которые строились на этом месте с XIX века. Чтобы устроить здесь новые опоры и построить временный мост, прежде всего нужно было полностью расчистить дно. И это была действительно титаническая работа, в которой мы задействовали огромное количество техники и работников", – написал он.

Бизнесмен описал, как проходил процесс восстановления моста.

"Пиротехники взрывали затопленные балки. После них на дно опускались водолазы, разрезавшие куски конструкции. Инженеры "Автострады" сконструировали специальное тяговое устройство, которое стягивало куски к берегу, ведь самые тяжелые не мог поднять из воды ни один кран. Водолазы осуществляли подводную резку в экстремальных условиях: большая глубина, холодная вода, высокая скорость течения, видимость под водой – не более 30 см. Вода постоянно несла песок и корни деревьев. Уровень заиления балок на дне достигал более семи метров. Все работы выполнялись вручную на глубине 11 метров, чтобы размыть балки, привлекали земснаряды", – перечислил Шкиль.

Он рассказал, что за это время строители пережили два наводнения и вода затопила всю близлежащую территорию.

"Нам пришлось работать во время крупнейшего зимнего паводка на Десне за последние 129 лет. Трижды река несла из Беларуси обломки льда. Наша команда имела возможность работать только по плавсредствам. Но ни на день не остановила работу. Эта история заслуживает документального фильма!" – заявил бизнесмен.

Шкиль добавил, что параллельно с этим "Автострада" строит новый современный 628-метровый мост на четыре полосы движения.

"Это капитальное сооружение на основной киевской трассе, которое наконец-то разгрузит недостроенный мост через Десну в Шестовице и дорогу Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов. С сегодняшнего дня черниговцы по-прежнему могут выехать на киевскую трассу прямо из центра города!" – написал основатель компании.