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Основатель "Автострады" Шкиль: Движение по Черниговскому мосту открыто!

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Максим Шкиль: Это была действительно титаническая работа, в которой мы задействовали огромное количество техники и работников
Максим Шкиль: Это была действительно титаническая работа, в которой мы задействовали огромное количество техники и работников
Фото: Maksym Shkil / Facebook

5 июля в восемь утра по заново отстроенному мосту через реку Десна, который черниговцы также называют Киевским, поехал первый транспорт, сообщил в своем Facebook основатель компании "Автострада" Максим Шкиль.

"Движение по Черниговскому мосту открыто! Сегодня в восемь утра по отстроенному мосту через реку Десна, который черниговцы еще называют Киевским, поехал первый транспорт! В марте 2022 года россияне полностью уничтожили два металлических 80-метровых пролета. На 11-метровой глубине лежала не только 400-тонная конструкция старого моста, но и остатки других мостов, которые строились на этом месте с XIX века. Чтобы устроить здесь новые опоры и построить временный мост, прежде всего нужно было полностью расчистить дно. И это была действительно титаническая работа, в которой мы задействовали огромное количество техники и работников", – написал он.

Бизнесмен описал, как проходил процесс восстановления моста.

"Пиротехники взрывали затопленные балки. После них на дно опускались водолазы, разрезавшие куски конструкции. Инженеры "Автострады" сконструировали специальное тяговое устройство, которое стягивало куски к берегу, ведь самые тяжелые не мог поднять из воды ни один кран. Водолазы осуществляли подводную резку в экстремальных условиях: большая глубина, холодная вода, высокая скорость течения, видимость под водой – не более 30 см. Вода постоянно несла песок и корни деревьев. Уровень заиления балок на дне достигал более семи метров. Все работы выполнялись вручную на глубине 11 метров, чтобы размыть балки, привлекали земснаряды", – перечислил Шкиль.

Он рассказал, что за это время строители пережили два наводнения и вода затопила всю близлежащую территорию.

"Нам пришлось работать во время крупнейшего зимнего паводка на Десне за последние 129 лет. Трижды река несла из Беларуси обломки льда. Наша команда имела возможность работать только по плавсредствам. Но ни на день не остановила работу. Эта история заслуживает документального фильма!" – заявил бизнесмен.

Шкиль добавил, что параллельно с этим "Автострада" строит новый современный 628-метровый мост на четыре полосы движения.

"Это капитальное сооружение на основной киевской трассе, которое наконец-то разгрузит недостроенный мост через Десну в Шестовице и дорогу Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов. С сегодняшнего дня черниговцы по-прежнему могут выехать на киевскую трассу прямо из центра города!" – написал основатель компании.

https://www.facebook.com/shkil.maksim/posts/pfbid021PtrTDckVjgK6TRtdn58HrSCWdGbeRnynpa3STm12aDbgU9UzDTaa2JMqv5PVkc9l

Контекст:

Часть Черниговской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля прошлого года. Регион освободили от российских оккупантов в начале апреля.

По данным Госагентства восстановления, всего в результате российской агрессии в Черниговской области повреждено 680 км дорог государственного значения и 27 мостов. Агентство обеспечило функционирование около 20 временных переправ, более 10 мостов восстанавливает капитально.

Украина 10 апреля частично восстановила автомобильный мост через Десну на окружной дороге Чернигова, взорванный в начале российского вторжения для остановки вражеских войск. Транспорт мог в обе стороны проехать по готовой половине моста, на втором проезде работы продолжались. До этого водителям приходилось тратить вдвое больше времени на объезд по дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов.

Теги: наводнение, водолазы, Черниговская область, мост, дороги, Максим Шкиль, Автострада, восстановление
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