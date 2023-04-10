"Впервые с февраля 2022-го от Чернигова до Киева можно будет доехать за два часа". Открыт восстановленный мост через Десну

Движение открыто в обе стороны, но пока на одной половине моста Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області / Facebook

Об этом сообщил черниговский филиал Госагентства восстановления и развития инфраструктуры.

"Впервые с февраля 2022 года от Чернигова до Киева можно будет доехать по удобной короткой дороге за два часа. До сих пор водителям приходилось тратить вдвое больше времени на объезд по дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов", – говорится в сообщении агентства.

Там пояснили, что сейчас транспорт может в обе стороны проехать по готовой половине моста. На втором проезде работы продолжаются, он будет открыт позднее.

Ограничений на вес транспорта для движения по мосту нет, добавил глава Черниговской обладминистрации Вячеслав Чаус. Он отметил, что ремонтники работали без выходных в несколько смен, чтобы как можно быстрее улучшить логистику региона.

Мост в мае 2022 года. Фото: Chaus Viacheslav / Facebook

Глава Госагентства восстановления Мустафа Найем назвал этот мост одним из приоритетных инфраструктурных объектов на севере страны. Его восстанавливают в круглосуточном режиме последние полгода.

Строительные работы начались во второй половине 2022-го после разминирования площадки и дна реки.

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