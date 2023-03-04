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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Подрывайте мост, у нас новая программа, "Большая война". Арахамия рассказал случай с Зеленским в феврале 2022 года

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Арахамия был с Зеленским (на фото) в бункере в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину
Арахамия был с Зеленским (на фото) в бункере в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину
Фото: president.gov.ua

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал украинской редакции Forbes случай, который произошел в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Материал, в котором это упоминается, опубликован 3 марта.

Издание пишет, что Арахамия был "одним из немногих", кто в первые недели полномасштабной войны "почти круглосуточно" находился с Зеленским в бункере.

По словам нардепа, тогда президенту позвонил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, и тогда был такой диалог:

  • "Идет много российских танков. Надо взорвать мост".
  • "Взрывайте, зачем мне звонить?"
  • "Так это мост [государственной программы] "Большого строительства".
  • "У нас теперь новая программа – "Большая война".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Украинский историк, профессор Гарвардского университета Сергей Плохий объяснил Forbes, что в первые месяцы войны Зеленский генералов больше слушал и "воздержался от соблазна быть верховным главнокомандующим-генералиссимусом", что стало "очень большим плюсом".

Позже, говорят собеседники издания, Зеленский стал активнее участвовать в принятии решений военного характера. Сейчас последнее слово при принятии ключевых военных решений – за президентом.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев и оккупировать не только Киевскую область, но и другие регионы Украины на севере страны, в том числе Черниговскую область.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

В интервью, вышедшем 5 января 2023 года, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что военно-политическое руководство РФ  планировало взять под контроль правительственный квартал Киева менее чем за сутки после начала вторжения.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: взрыв, война, Forbes, оборона, вторжение, мост, Владимир Зеленский, война России против Украины, взрывы, Сергей Плохий, Давид Арахамия, Большое строительство, Вячеслав Чаус
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