"Подрывайте мост, у нас новая программа, "Большая война". Арахамия рассказал случай с Зеленским в феврале 2022 года

Издание пишет, что Арахамия был "одним из немногих", кто в первые недели полномасштабной войны "почти круглосуточно" находился с Зеленским в бункере.
По словам нардепа, тогда президенту позвонил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, и тогда был такой диалог:
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинский историк, профессор Гарвардского университета Сергей Плохий объяснил Forbes, что в первые месяцы войны Зеленский генералов больше слушал и "воздержался от соблазна быть верховным главнокомандующим-генералиссимусом", что стало "очень большим плюсом".
Позже, говорят собеседники издания, Зеленский стал активнее участвовать в принятии решений военного характера. Сейчас последнее слово при принятии ключевых военных решений – за президентом.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев и оккупировать не только Киевскую область, но и другие регионы Украины на севере страны, в том числе Черниговскую область.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.
В интервью, вышедшем 5 января 2023 года, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что военно-политическое руководство РФ планировало взять под контроль правительственный квартал Киева менее чем за сутки после начала вторжения.