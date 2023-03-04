"Подрывайте мост, у нас новая программа, "Большая война". Арахамия рассказал случай с Зеленским в феврале 2022 года

Арахамия был с Зеленским (на фото) в бункере в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Фото: president.gov.ua

Издание пишет, что Арахамия был "одним из немногих", кто в первые недели полномасштабной войны "почти круглосуточно" находился с Зеленским в бункере.

По словам нардепа, тогда президенту позвонил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, и тогда был такой диалог:

"Идет много российских танков. Надо взорвать мост".

"Взрывайте, зачем мне звонить?"

"Так это мост [государственной программы] "Большого строительства".

"У нас теперь новая программа – "Большая война".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Украинский историк, профессор Гарвардского университета Сергей Плохий объяснил Forbes, что в первые месяцы войны Зеленский генералов больше слушал и "воздержался от соблазна быть верховным главнокомандующим-генералиссимусом", что стало "очень большим плюсом".

Позже, говорят собеседники издания, Зеленский стал активнее участвовать в принятии решений военного характера. Сейчас последнее слово при принятии ключевых военных решений – за президентом.