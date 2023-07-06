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Кличко инициировал международный аудит "Киевгорстроя", руководитель компании отстранен

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Виталий Кличко: Также работает временная контрольная комиссия, которую создали депутаты Киевсовета. И она тоже даст результаты проверки деятельности ЧАО "Киевгорстрой" и его руководства
Виталий Кличко: Также работает временная контрольная комиссия, которую создали депутаты Киевсовета. И она тоже даст результаты проверки деятельности ЧАО "Киевгорстрой" и его руководства
Фото: kyiv.klichko.org

В ЧАО "Киевгорстрой" будет проведен международный аудит. Такое решение было принято по требованию мэра Киева Виталия Кличко. Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"По моему требованию состоялось совместное заседание наблюдательного совета и правления ЧАО "Киевгорстрой", где было принято решение о проведении аудита деятельности компании с привлечением одной из ведущих международных аудиторских фирм. Также работает временная контрольная комиссия, которую создали депутаты Киевсовета. И она тоже даст результаты проверки деятельности ЧАО "Киевгорстрой" и его руководства", – сообщил Кличко.

Мэр подчеркнул, что на время проверок руководитель "Киевгорстроя" Игорь Кушнир отстранен от исполнения обязанностей. В то же время деятельность строительной компании будет продолжаться.

"Наблюдательный совет поручил "Киевгорстрою" продолжать осуществлять деятельность по выполнению обязательств перед инвесторами", – подчеркнул мэр столицы.

Контекст:

Накануне журналистский проект Bihus.info сообщил в Telegram, что президент "Киевгорстроя" покинул территорию Украины со справкой об инвалидности. В мае этого года он поднялся на Эверест вместе со своей супругой. Подъем на Эверест супругам обошелся в $150 тыс., отметили авторы расследования. 

"Спортивные медиа рассказывали об этом как о событии: первая украинская пара на вершине Земли. Вот только как должностному лицу удалось выехать из-за состояния здоровья и покорить такую вершину, которая дается не всем подготовленным здоровым людям – загадка", – сказано в сообщении Bihus.info.

"Украинская правда" обратились в пресс-службу Кушнира, там подтвердили инвалидность главы "Киевгорстроя".

"Кушнир действительно имеет третью группу инвалидности, ведь с 2005 года борется с онкологической болезнью (меланома), что обусловливает, в соответствии с законом, наличие инвалидности третьей группы и периодические обследования, в том числе и за пределами Украины. Ему был проведен ряд операций по удалению метастаз в различных органах и удалению самих внутренних органов. Одновременно с этим он является опытным альпинистом, который поднялся на два "восьмитысячника" и семь "семитысячников". Покорение Эвереста было мечтой Кушнира, которую ему удалось осуществить только в этом году. Они с женой подняли флаг Украины на самую высокую вершину мира", – цитирует издание полученный ответ. 

Теги: Киев, Виталий Кличко, Киевгорстрой, инвалидность, расследование, Эверест, аудит, онкология, проверки
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