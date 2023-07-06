Кличко инициировал международный аудит "Киевгорстроя", руководитель компании отстранен

Виталий Кличко: Также работает временная контрольная комиссия, которую создали депутаты Киевсовета. И она тоже даст результаты проверки деятельности ЧАО "Киевгорстрой" и его руководства Фото: kyiv.klichko.org

"По моему требованию состоялось совместное заседание наблюдательного совета и правления ЧАО "Киевгорстрой", где было принято решение о проведении аудита деятельности компании с привлечением одной из ведущих международных аудиторских фирм. Также работает временная контрольная комиссия, которую создали депутаты Киевсовета. И она тоже даст результаты проверки деятельности ЧАО "Киевгорстрой" и его руководства", – сообщил Кличко.

Мэр подчеркнул, что на время проверок руководитель "Киевгорстроя" Игорь Кушнир отстранен от исполнения обязанностей. В то же время деятельность строительной компании будет продолжаться.

"Наблюдательный совет поручил "Киевгорстрою" продолжать осуществлять деятельность по выполнению обязательств перед инвесторами", – подчеркнул мэр столицы.