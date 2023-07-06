Послы "Большой семерки" негативно отреагировали на притеснения местного самоуправления в Украине – СМИ

"Успешная, инклюзивная реконструкция Украины будет включать сотрудничество с избранными на местах должностными лицами и опираться на положительные результаты важных реформ децентрализации в Украине", – сообщило в Twitter японское председательство группы поддержки послов G7 в Киеве.

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G7 Ambassadors joined members of the Association of Ukrainian Cities to hear their views on local participation in planning and achieving * ’s reforms and reconstruction. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 5, 2023

ZN.UA отмечает, что это "важный сигнал на фоне непрерывного давления центральной власти на местное самоуправление в Украине".

"Кейс Чернигова, где назначена военная администрация, которая стремится забрать на себя полномочия местного совета после отстранения мэра Атрошенко от власти; конфликт с мэром Киева Виталием Кличко, когда на фоне определения виновных в гибели людей под закрытыми дверями бомбоубежища, Банковая не отказывается от планов уволить Кличко с должности главы КГГА; игнорирование правительством при планировании послевоенного восстановления Украины закона об основах региональной политики в части разработки необходимых подзаконных актов; отсутствие согласованной позиции центра и органов местного самоуправления по законопроекту №5655 о градостроительной реформе, который не поддержал в своей резолюции Европарламент", – перечислило издание примеры давления на самоуправление.

В контексте резолюции Европарламента и сигнала G7 следует понимать, что успех евроатлантической интеграции Украины непосредственно зависит в том числе и от продолжения реформы децентрализации, резюмируют авторы материала.

Послы государств "Большой семерки" встречались с представителями АГУ и говорили об участии местных органов самоуправления в восстановлении, а также планировании и реализации реформ Украиной, говорится в сообщении представителей послов G7.