Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева

Глава государства утвердил увольнение:

Также Зеленский снял с должности ряд чиновников в других областях, в частности:

Татьяна Сизон уволена с поста главы Конотопской районной государственной администрации Сумской области;

Александр Хомич – с должности главы Житомирской районной государственной администрации;

Людмила Мерзлюк – с должности главы Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области.

Причины увольнений в указах не названы, но в Конотопе, Житомире, Белой Церкви СНБО признал неудовлетворительной работу по подготовке бомбоубежищ. Днепровская райадминистрация Киева в последнее время фигурировала в нескольких скандалах, в частности – в связи с попыткой закупки барабанов и электрических овощерезок в укрытия на крупные суммы.

Кроме того, президент назначил Игоря Ковердягу главой Головановской районной государственной администрации Кировоградской области.