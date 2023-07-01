Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева

Глава государства утвердил увольнение:
Также Зеленский снял с должности ряд чиновников в других областях, в частности:
Причины увольнений в указах не названы, но в Конотопе, Житомире, Белой Церкви СНБО признал неудовлетворительной работу по подготовке бомбоубежищ. Днепровская райадминистрация Киева в последнее время фигурировала в нескольких скандалах, в частности – в связи с попыткой закупки барабанов и электрических овощерезок в укрытия на крупные суммы.
Кроме того, президент назначил Игоря Ковердягу главой Головановской районной государственной администрации Кировоградской области.