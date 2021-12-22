Скандал с камерой в женской душевой общежития. Студенту КПИ грозит три года ограничения свободы

Полиция завершила расследование скандала, который разгорелся в ноябре 2021 года. Все материалы правоохранители передали в суд.

Дело квалифицировали по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности частной жизни, а именно незаконный сбор, хранение конфиденциальной информации о лице). Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Контекст:

28 октября в женском душе общежития №7 Киевского политехнического института нашли камеру. Ее установил студент-второкурсник – на камере нашли видео с его лицом, которое он записал, пока тестировал камеру. Скандал разгорелся в начале ноября, когда о случившемся написала нардеп от "Голоса" Инна Совсун.

Студент сам признался в содеянном. После инцидента его выселили из общежития, а в КПИ заявили, что руководство вуза будет решать вопрос об отчислении второкурсника.

Ректор Киевского политехнического института Михаил Згуровский отреагировал на инцидент со скрытой камерой фразой, что в их вузе "креативные студенты".