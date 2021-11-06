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В женском душе общежития КПИ студент установил камеру. Полиция расследует дело, а комендант заявила о буллинге нарушителя

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Камеру в женском душе общежития КПИ нашли 28 октября
Камеру в женском душе общежития КПИ нашли 28 октября
Фото: КПІ ім. Ігоря Сікорського / Facebook

В общежитии №7 Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского в женском душе установили камеру видеонаблюдения. Об этом на своей странице в Facebook 4 ноября сообщила депутат от партии "Голос" Инна Совсун.

По словам парламентария, камеру нашли 28 октября. Ее установил студент-второкурсник – на камере нашли видео с его лицом, которое он записал, пока тестировал камеру.

"А дальше началось самое интересное. Комендант общежития сначала обещала держать дело на контроле, а теперь призывает девушек, желающих написать коллективное заявление, "угомониться". Комендант утверждает, что все должны посмотреть на свои поступки. По ее мнению, требовать наказания для нарушителя — это буллинг. Обвиняет студенток, что они больше интересуются материальной компенсацией, чем наказанием, шантажирует, что будет привлекать к ответственности за курение", – пишет Совсун.

https://www.facebook.com/sovsun.inna/posts/1940608376101824

Telegram-канал "Плохой КПИ" опубликовал скриншот переписки, в которой комендант говорит о буллинге установившего камеру студента.

Заместитель председателя студсовета КПИ Ростислав Коваль рассказал "Украинской правде", что второкурсник уже написал объяснительную записку, в которой признался в содеянном.

Также он сообщил, что комендент общежития во время обсуждения в чате начала писать, что "не стоит это дальше обсуждать, мол, все ошибаются, вы вот курите в общежитии, следите за собой".

Комендант Инна Замана в комментарии "BBC Україна" информацию о давлении на студенток отрицает.

"Как только камеру нам принесли, сразу сообщили в департамент безопасности, вызвали полицию. Мы никак не препятствовали следственным действиям. Сидели с полицейскими до ночи, все показывали", – говорит она.

По ее словам, студента, установившего камеру, уже выселили из общежития.

"Девушки были агрессивными. Везде начали выставлять фото студента. Мы боимся, что парня могут довести до самоубийства. Есть угроза его жизни. Пусть состоится расследование по закону", – заявила Замана.

Как рассказали журналистам в Соломенском райотделе полиции, камеру и записи изъяли. Полиция собирает доказательства и опрашивает свидетелей. Также правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 182 Уголовного кодекса (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Ситуацию прокомментировал и директор студгородка КПИ Александр Ищенко. Он заявил, что если информация о причастности студента к установке камеры подтвердит полиция, то руководство вуза будет решать вопрос об отчислении второкурсника.

https://www.facebook.com/ntuu.kpi/videos/4334588820003453/

Теги: Киев, Украина, полиция, КПИ, студенты, домогательства
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