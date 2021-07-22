Суд отправил в СИЗО женщину, которую подозревают в вооруженном нападении на банк в Киеве

"Судья постановил: ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Отправить в СИЗО. Сроком на 60 дней – до 18 сентября 2021 года включительно. Постановление подлежит немедленному исполнению", – сказала председательствующая судья.
Из зала суда подозреваемую отправят в следственный изолятор.
По версии полиции, женщина вошла в помещение банка и бросила подожженную бутылку с жидкостью. Затем она начала угрожать оружием и требовать деньги. Работники учреждения выполнили ее требование и немедленно вызвали полицию.