Суд отправил в СИЗО женщину, которую подозревают в вооруженном нападении на банк в Киеве

"Судья постановил: ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Отправить в СИЗО. Сроком на 60 дней – до 18 сентября 2021 года включительно. Постановление подлежит немедленному исполнению", – сказала председательствующая судья.

Из зала суда подозреваемую отправят в следственный изолятор.